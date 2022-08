Κοινωνία

Βόρεια Ελλάδα - Revenge Porn: Εμπλοκή και δεύτερης γυναίκας στην υπόθεση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος είναι ο ρόλος γυναίκας από το περιβάλλον του δράστη.

Εξελίξεις στην υπόθεση revenge porn σε χωριό στη Βόρεια Ελλάδα όπου ένας 58χρονος αγρότης δημοσιοποίησε βίντεο της πρώην ερωμένης του όταν του ζήτησε να χωρίσουν. Πιο συγκεκριμένα, χωρίς τέλος, όπως φαίνεται, είναι οι αποκαλύψεις για την υπόθεση revenge porn με έναν 58χρονο αγρότη και μία παντρεμένη γυναίκα με την οποία διατηρούσε ερωτική σχέση. Ο αγρότης όταν εκείνη του ζήτησε να χωρίσουν, όπως φαίνεται, έβαλε ως στόχο να την εκδικηθεί με δημοσιοποίηση προσωπικών, ερωτικών τους στιγμών, που είχε εκείνος στη διάθεσή του, ενώ η γυναίκα πληροφορήθηκε ότι είχαν αναρτηθεί όλα αυτά παντού και συγκεκριμένα και στον δικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης! Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, στην υπόθεση φέρεται να μετέχει και μια γυναίκα από το περιβάλλον του δράστη. «Το εξελικτικό στοιχείο στην υπόθεση είναι ότι μετέχει σε αυτή τη διαδικασία άτομο από το περιβάλλον του δράστη, μια γυναίκα η οποία συνέβαλε στη συγκεκριμένη υπόθεση. Όλα τα στοιχεία έχουν δοθεί στις Αρχές και περιμένουμε τα επόμενα βήματα», τονίζει ο δικηγόρος του θύματος, ποινικολόγος Αντώνης Ξυλουργίδης. Σε ερώτηση για το πώς μπορεί να εμπλέκεται και ποιος ήταν ο ρόλος της, ξεκαθαρίζει ότι «αγνοούμε τα κίνητρα», επαναλαμβάνοντας πως σύμφωνα με την καταγγελία, συμμετείχε και μία γυναίκα που προέρχεται από το περιβάλλον του δράστη. Η καταγγέλλουσα γυναίκα και εντολέας μου, έχει ήδη προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη». Σημειώνεται πως οι έρευνες της αστυνομίας που ακολούθησαν και επικεντρώθηκαν αρχικά στην κατάσχεση υλικού, δεν σταμάτησαν μόνο στο σπίτι του χωρισμένου αγρότη αλλά πήραν υλικό και κατασχέθηκαν υπολογιστές και από το σπίτι στο οποίο διέμενε όταν ήταν παντρεμένος. Και διαπίστωσαν ότι υλικό υπήρχε και σε υπολογιστή που βρισκόταν στο σπίτι που διέμενε ο αγρότης όταν ήταν παντρεμένος ενώ όπως επισημαίνεται στο τοπικό μέσο, αυτό σε συνδυασμό με τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν χθες ότι, δηλαδή το υλικό αυτό έφτασε μέσω γυναίκας και δη της πρώην συζύγου του αγρότη στον σύζυγο της καταγγέλλουσας, δίνει μία νέα τροπή στην υπόθεση. Ειδήσεις σήμερα: Ξάνθη: Φωτιά και εκρήξεις σε πολυκατοικία (εικόνες) Μενέντεζ για Τουρκία: η αγορά νέων S-400 είναι παραβίαση των κυρώσεων Νέα Ζηλανδία: Λείψανα παιδιών σε βαλίτσες που πουλήθηκαν σε δημοπρασία!