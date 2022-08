Κόσμος

Κάνναβη - Ελβετία: Πρώτη πιλοτική δοκιμή για τη νόμιμη πώληση της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πιλοτική δοκιμή θα είναι η πρώτη από τις πολλές, που έχουν εγκριθεί για την ελεγχόμενη πώληση κάνναβης για μη ιατρικούς σκοπούς.

Η ελβετική περιφέρεια της Βασιλείας-Σταντ ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκινά πιλοτική δοκιμή τον επόμενο μήνα για τη νόμιμη πώληση κάνναβης.

Με τον τρόπο αυτό σηματοδοτεί ένα πρώτο βήμα στην Ελβετία για την πιθανή νομιμοποίηση.

Οι αρχές της Βασιλείας ανέφεραν σε δήλωσή τους επίσης, ότι ξεκινά στις 15 Σεπτεμβρίου η μελέτη «Weεd Care». Ήδη από σήμερα όσοι επιθυμούν μπορούν πλέον να εγγραφούν για να είναι μεταξύ των 370 συμμετεχόντων. Η μελέτη θα λήξει το Μάρτιο 2025.

Οι συμμετέχοντες στη μελέτη θα πρέπει να είναι άνω των 18 ετών, κάτοικοι του καντονιού και να έχουν ήδη καταναλώσει κάνναβη.

«Η επιστημονική γνώση που αποκτήθηκε παρέχει μια βάση για συζήτηση για μια μελλοντική υπεύθυνη πολιτική για την κάνναβη», ανέφεραν οι αρμόδιες αρχές στη δήλωσή τους.

Επί του παρόντος, η κάνναβη μπορεί να αγοραστεί νόμιμα στην Ελβετία μόνο για ιατρική χρήση ή για μη ιατρική χρήση όταν περιέχει κάτω από το 1 % τετραϋδροκανναβινόλη (THC).

Η αγορά χασίς εν τω μεταξύ είναι παράνομη ανεξάρτητα από το επίπεδο THC.

Παρά τις απαγορεύσεις, «η χρήση κάνναβης είναι ευρέως διαδεδομένη, η ασφάλεια των χρηστών είναι αβέβαιη και η μαύρη αγορά ευδοκιμεί», λένε οι αρμόδιες αρχές στη Βασιλεία.

Η πιλοτική δοκιμή θα είναι η πρώτη από τις πολλές, που έχουν εγκριθεί από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Δημόσιας Υγείας (FOPH) της Ελβετίας για την ελεγχόμενη πώληση κάνναβης για μη ιατρικούς σκοπούς.

Άλλες δοκιμές προβλέπεται να διεξαχθούν τους προσεχείς μήνες στη Ζυρίχη και τη Λωζάνη.

Παράλληλα, ο στόχος της μελέτης διάρκειας 2,5 ετών θα είναι να εξετάσει «τις επιπτώσεις των ελεγχόμενων πωλήσεων κάνναβης στην καταναλωτική συμπεριφορά και την υγεία των χρηστών σε σύγκριση με το status quo στο οποίο η κάνναβη είναι παράνομα διαθέσιμη», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Αρκετά άλλα ελβετικά καντόνια και πόλεις σχεδιάζουν παρόμοιες μελέτες, σε μια προσπάθεια να προσδιορίσουν τις διάφορες επιπτώσεις στον έλεγχο της κάνναβης.

Σύμφωνα με το FOPH, μελέτες έχουν δείξει ότι η πλειονότητα των Ελβετών είναι ανοιχτή στην ιδέα της ουσιαστικής αναθεώρησης της πολιτικής της χώρας για την κάνναβη.

Στη μελέτη περιλαμβάνονται έξι διαφορετικά προϊόντα κάνναβης, τέσσερα με τη μορφή αποξηραμένου άνθους κάνναβης και δύο προϊόντα χασίς, το καθένα με διαφορετικά επίπεδα THC και κανναβιδιόλης (CBD).

Τα προϊόντα θα πωλούνται σε φαρμακεία και θα κοστολογούνται παρόμοια με την τρέχουσα τιμή στο δρόμο, μεταξύ 8 και 12 ελβετικών φράγκων ανά γραμμάριο.

«Κατά τη διάρκεια της μελέτης, οι συμμετέχοντες θα ερωτώνται τακτικά για τη συμπεριφορά τους στην κατανάλωση κάνναβης και τη σωματική και ψυχική τους υγεία, μεταξύ άλλων», ανέφερε η σχετική δήλωση.

Στις 22 Ιουνίου, η ελβετική κυβέρνηση ενέκρινε ήδη την άρση της απαγόρευσης της κάνναβης για ιατρική χρήση, ώστε να διευκολυνθεί η πρόβαση σ' αυτή των ασθενών, οι οποίοι δεν χρειάζεται πια να ζητούν κατ' εξαίρεση άδεια από τις αρχές για να τους τη συνταγογραφήσει γιατρός.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζωή Λάσκαρη: σαν σήμερα έφυγε η “ξανθιά, αγαπημένη Παναγιά”

Μενέντεζ για Τουρκία: η αγορά νέων S-400 είναι παραβίαση των κυρώσεων

Νέα Ζηλανδία: Λείψανα παιδιών σε βαλίτσες που πουλήθηκαν σε δημοπρασία!