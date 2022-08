Αθλητικά

“Ακρόπολις”: Απών ο Γιάννης Αντετοκούνμπο από τον αγώνα με την Γεωργία

Για ποιον λόγο θα μείνει εκτός αγώνας ο άσος των Μπακς. Τι θα γίνει με τον αγώνα της Παρασκευής κόντρα στην Τουρκία.

Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο θα παραταχθεί η εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών στην αποψινή (21:00) αναμέτρηση με την αντίστοιχη της Γεωργίας για τη 2η αγωνιστική του τουρνουά «Ακρόπολις».

Προκειμένου ο «αστέρας» των Μιλγουόκι Μπακς να μην παίξει σε τρία διαδοχικά παιχνίδια (χθες με την Πολωνία, σήμερα με τη Γεωργία και αύριο με την Τουρκία) και να διατηρηθεί όσο το δυνατόν πιο «φρέσκος» ενόψει των υποχρεώσεων του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2023 και στην τελική φάση του Ευρωμπάσκετ, αποφασίστηκε να απουσιάσει από το σημερινό παιχνίδι.

Έτσι, ο "Greek Freak" θα ξεκουραστεί σήμερα, προκειμένου να είναι έτοιμος για τον αυριανό αγώνα με την Τουρκία, που θα αποτελέσει την «πρόβα τζενεράλε» της εθνικής πριν από την αναμέτρηση της 25ης Αυγούστου με τη Σερβία στο Βελιγράδι για την πρεμιέρα του 9ου ομίλου της Β΄ φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

