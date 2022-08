Υγεία - Περιβάλλον

Ξάνθη - Γηροκομείο: μεγάλη αύξηση στα κρούσματα κορονοϊού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν τα τελευταία δεδομένα για την ευρύτατη διασπορά του κορονοϊού. Πόσοι ηλικιωμένοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

Τα 69 έχουν φτάσει τα κρούσματα κορονοϊού που έχουν καταγραφεί στο Γηροκομείο «Μέγας Βασίλειος» της Ξάνθης, δέκα περίπου μέρες μετά την πρώτη ανακοίνωση της διοίκησης του ιδρύματος ότι είκοσι έξι τρόφιμοι βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό με ελάχιστα ή και καθόλου συμπτώματα καθώς και δέκα άτομα από το προσωπικό του ιδρύματος.

Τα νέα κρούσματα αφορούν σε 64 τροφίμους - σχεδόν όλοι οι ηλικωιμένοι - και πέντε εργαζόμενοι του γηροκομείου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δύο ηλικιωμένοι νοσηλεύονται στην κλινική covid του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, ενώ υπάρχει επικοινωνία και συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Από την περασμένη Δευτέρα ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του γηροκομείου «Άγιος Βασίλειος» Ιωάννης Παπαχρόνης, με μια συναισθηματικά φορτισμένη ανακοίνωση είχε γνωστοποιήσει τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει τις τελευταίες μέρες το ίδρυμα υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων: «Ο κορονοϊός εισχώρησε τελικά και στο δικό μας γηροκομείο από ασυμπτωματικό ή ασυμπτωματικούς φορείς, επισκέπτες και προσωπικό. Παρόλα τα μέτρα ασφαλείας κατάφερε και μας νίκησε».

Ο πρόεδρος του γηροκομείου σε εκείνη την ανακοίνωση έκανε μια εκτενή αναφορά στα επιπλέον μέτρα που έλαβε όλους αυτούς τους μήνες το ίδρυμα προκειμένου να προφυλάξει τρόφιμους και προσωπικό υπογραμμίζοντας ότι «τριάντα μήνες από την έναρξη της πανδημίας του κορωνοϊού καταβάλλουμε υπεράνθρωπες προσπάθειες και διαθέσαμε πρωτόγνωρους πόρους για να προστατεύσουμε το γηροκομείο της καρδιάς μας. Εφαρμόσαμε δικά μας επιπλέον πρωτόκολλα προστασίας και ασφάλειας σε συνδυασμό με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και της Ελληνικής Πολιτείας».

Ειδήσεις σήμερα:

Viral: Μηχανικός έβαλε “πόδια” σε… φίδι (βίντεο)

Βόρεια Ελλάδα - Revenge Porn: Εμπλοκή και δεύτερης γυναίκας στην υπόθεση

Κέρκυρα - ΕΚΑΒ: Πάνω από μιάμιση ώρα καθυστέρηση σε περιστατικό