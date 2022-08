Τοπικά Νέα

Κρήτη: Παρέα νεαρών Ολλανδών “σκόρπισε τον τρόμο” στο νησί (βίντεο)

Με ποιο τρόπο έκαναν τις επιθέσεις τους σε τουρίστες στο νησί. Που τους εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές.





Τέσσερις Ολλανδοί έκαναν άνω κάτω την Χερσόνησο στην Κρήτη, αφού επιτέθηκαν και χτύπησαν τρείς τουρίστες. Οι νεαροί συνελήφθησαν από τις αρχές.

Σύμφωνα οι Ολλανδοί ήταν ηλικίας από 19 έως 20 ετών και συνελήφθησαν από τις αστυνομικές αρχές Χερσονήσου στην Κρήτη, μετά την καταγγελία των τριών τουριστών.

Όπως φαίνεται στο αποκαλυπτικό βίντεο, τα τέσσερα άτομα ξεκινούν την επίθεση εναντίον της παρέας τουριστών και αρχίζουν ακόμα και να τους χτυπούν.

πηγή: neakriti.gr

