Βοτανικός: Σκότωσε 17χρονο για “τα μάτια” μιας 15χρονης

Που και πως εντοπίστηκε ο δράστης, ο οποίος επιχειρούσε να περάσει τα σύνορα και να βγει απο την Ελλάδα.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Αστυνομικοί συνέλαβαν στην περιοχή των Ευζώνων έναν 24χρονο από το Αφγανιστάν, τον οποίο κατηγορούν για τη δολοφονία ενός 17χρονου ομοεθνούς του.

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε στις 12 Αυγούστου, όταν περαστικός βρήκε το πτώμα σε προχωρημένη σήψη σε πάροδο της οδού Ορφέως στον Βοτανικό.

Δράστης και θύμα είχαν απασχολήσει στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών.

Αφορμή για το έγκλημα μία 15χρονη με την οποία πρώτα είχε σχέση το θύμα και μετά ο δράστης.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

"Συνελήφθη πριν από λίγο στη Βόρεια Ελλάδα αλλοδπός κατηγορούμενος για την ανθρωποκτονία αλλοδαπού, η σορός του οποίου βρέθηκε στην περιοχή του Βοτανικού την 12-8-22"

