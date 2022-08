Αθλητικά

Κατερίνα Στεφανίδη: H απονομή του ασημένιου μεταλλίου (βίντεο)

Στιγμές συγκίνησης χάρισε η Ελληνίδα αθλήτρια που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο.

«Ασημένια» είναι για ακόμα μία φορά η Κατερίνα Στεφανίδη η οποία κατέλαβε την δεύτερη θέση στον τελικό του άλματος επί κοντώ, στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου του Μονάχου.

Σε πνεύμα συγκίνησης, η Ελληνίδα αθλήτρια, ανέβηκε στο δεύτερο ψηλότερο σκαλί του βάθρου και κρέμασε το ασημένιο μετάλλιο στο στήθος της γεμίζοντας υπερηφάνεια τη χώρα για το σπουδαίο του κατόρθωμα.

Αυτό είναι το δεύτερο ασημένιο μετάλλιο που κατακτά στην συγκεκριμένη διοργάνωση μετά το 2014 στην Ζυρίχη και το τέταρτο συνολικά, μαζί με τα δύο συνεχόμενα χρυσά το 2016 στο Άμστερνταμ και το 2018 στο Βερολίνο.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε έναν εξαιρετικό αγώνα αλλά η Φινλανδή Βίλμα Μούρτο βρισκόταν σε εξαιρετική φόρμα και κατάφερε να σημειώσει ατομικό ρεκόρ, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ αγώνα.

Πηγή βίντεο: Facebook / ΣΕΓΑΣ

Μετά τον αγώνα, η Κατερίνα Στεφανίδη είπε:

«Είμαι λίγο κουρασμένη. Ίσως η σωστή λέξη είναι συναισθηματικά. Το 2020 ήταν ολυμπιακή χρονιά, το 2021 επίσης, φέτος υπήρχαν δύο πρωταθλήματα, του χρόνου υπάρχει το Παγκόσμιο και πάμε ξανά σε ολυμπιακή χρονιά. Όταν ξεκινήσαμε την προπόνηση, ο Μιτς με ρώτησε "ποιος είναι ο στόχος;" Του είπα "να μην πονάω". Έτσι ξεκινήσαμε την προετοιμασία. Αυτή είναι μια σωστή χρονιά. Φαίνεται ίσως η λίγο λιγότερη προπόνηση, ίσως φαίνεται στο μυαλό και όχι σωματικά. Δεν θεωρώ ότι είμαστε πίσω στο σώμα. Πετύχαμε το στόχο μας, να φτάσουμε σχεδόν στο τέλος και να μην έχω τραυματισμό. Ελπίζω να πάω στο Παγκόσμιο, να είμαι υγιής και να βγάλω την καλύτερη προετοιμασία σε σχέση με αυτές που είχα τα τελευταία τρία χρόνια».

