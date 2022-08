Αθλητικά

Μόναχο: Ο Πετρούνιας πέρασε πρώτος στον τελικό των κρίκων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης ετοιμάζεται να γράψει ιστορία, κατακτώντας ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας έκανε το πρώτο βήμα για να γράψει ιστορία στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής.

Ο κορυφαίος αθλητής των κρίκων αγωνίστηκε στον σημερινό προκριματικό με ένα πρόγραμμα υψηλής δυσκολίας έκανε εκπληκτική εκτέλεση και συγκέντρωσε 15.100 που ήταν και η ψηλότερη στον προκριματικό των κρίκων.

Την Κυριακή το απόγευμα (21/8) θα πάει να γράψει ιστορία με ένα ακόμη χρυσό, καθώς αν το κατακτήσει θα γίνει μόλις ο δεύτερος αθλητής στην ιστορία της διοργάνωσης που θα έχει τον τίτλο του πρωταθλητή έξι φορές σε ένα όργανο, μαζί με τον Ούγγρο Κρίστιαν Μπέρκι (στον πλάγιο ίππο).

Ο Πετρούνιας έχει κατακτήσει πέντε χρυσά μετάλλια στους κρίκους (2015, 2016, 2017, 2018, 2021) και είναι στη δεύτερη θέση όλων των εποχών, μαζί με τον Βλάσση Μάρα που είχε πέντε στο μονόζυγο.

Αναλυτικά, η 8άδα του τελικού:

Πετρούνιας (Ελλάδα) 15.100 Ασίλ (Τουρκία) 14.933 Χεκ (Αυστρία) 14.866 Τούλοχ (Μ. Βρετανία) 14.733 Νταβντιάν (Αρμενία) 14.666 Αβετισιάν (Αρμενία) 14.633 Σιμόνοφ (Αζερμπαϊτζάν) 14.600 Ραντιβίλοφ (Ουκρανία) 14.400

Οι τελικοί των οργάνων είναι προγραμματισμένοι για την Κυριακή 21/8, με τους κρίκους να διεξάγονται στις 4 μ.μ. (ώρα Ελλάδας).

Αναλυτικά οι βαθμολογίες των Ελλήνων ανά όργανο στα προκριματικά

Αλμα: Κρανίτης 13.900, Κανέλλος 12.933, Γκίνης 12.833

Κρανίτης 13.900, Κανέλλος 12.933, Γκίνης 12.833 Παράλληλοι ζυγοί: Γκίνης 13.066, Κανέλλος 12.966, Κελεσίδης 12.333, Κρανίτης 10.866

Γκίνης 13.066, Κανέλλος 12.966, Κελεσίδης 12.333, Κρανίτης 10.866 Μονόζυγο: Κανέλλος 12.633, Γκίνης 12.500, Κρανίτης 12.233, Κελεσίδης 12.000

Κανέλλος 12.633, Γκίνης 12.500, Κρανίτης 12.233, Κελεσίδης 12.000 Ασκήσεις εδάφους: Γκίνης 12.666, Κανέλλος 12.566, Κρανίτης 11.800

Γκίνης 12.666, Κανέλλος 12.566, Κρανίτης 11.800 Πλάγιος ίππος: Κελεσίδης 12.200, Κανέλλος 11.733, Κρανίτης 10.800, Γκίνης 6.966

Κελεσίδης 12.200, Κανέλλος 11.733, Κρανίτης 10.800, Γκίνης 6.966 Κρίκοι: Πετρούνιας 15.100, Γκίνης 13,100, Κρανίτης 12.800, Κανέλλος 11.066.

Ο Μάριος Γεωργίου για την Κύπρο ήταν εκπληκτικός στο μονόζυγο. Συγκέντρωσε 14.233 βαθμούς και πάει φουλ για βάθρο στον τελικό του οργάνου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Γιώργος Μάγκας ζει και δηλώνει έξαλλος με την ανάρτηση που τον έστειλε στον άλλο κόσμο!

Viral: Μηχανικός έβαλε “πόδια” σε… φίδι (βίντεο)

Βόρεια Ελλάδα - Revenge Porn: Εμπλοκή και δεύτερης γυναίκας στην υπόθεση