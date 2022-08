Κόσμος

Φραγκίσκος για σεξουαλική παρενόχληση: όχι σε νέα έρευνα για καρδινάλιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πάπας Φραγκίσκος απέκλεισε τη διενέργεια νέας έρευνας σε βάρος του Καναδού καρδινάλιου. Τι αναφέρει ανακοίνωση του Βατικανού.

Ο πάπας Φραγκίσκος απέκλεισε, «λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων» τη διενέργεια μιας νέας έρευνας σε βάρος του Καναδού καρδινάλιου Μαρκ Ουελέτ που έχει κατηγορηθεί στη χώρα του για σεξουαλική παρενόχληση, όπως ανέφερε σήμερα ο εκπρόσωπος του Βατικανού Ματέο Μπρούνι.

«Ο πάπας Φραγκίσκος δηλώνει ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να ξεκινήσει μια κανονική (σ.σ. θρησκευτική) έρευνα για σεξουαλική κακοποίηση εκ μέρους του καρδιναλίου Ουελέτ σε βάρος του προσώπου Φ. (το γράμμα με το οποίο αναφέρεται η ενάγουσα)» σημειώνεται στη λακωνική ανακοίνωση που εξέδωσε ο εκπρόσωπος.

Ο Μαρκ Ουελέτ, 78 ετών, πρώην αρχιεπίσκοπος του Κεμπέκ, είναι σήμερα ο επικεφαλής της Συνέλευσης των Επισκόπων, ενός από τους σημαντικότερους θεσμούς του Βατικανού. Το 2020 η Φ. υποστήριξε την εποχή που ήταν ασκούμενη, μεταξύ 2008-2010, ότι παρενοχλήθηκε σεξουαλικά από τον καρδινάλιο αλλά και από έναν συνάδελφό της. Η Συμβουλευτική Επιτροπή για τις σεξουαλικές κακοποιήσεις στην επισκοπή του Κεμπέκ της συνέστησε τότε να απευθυνθεί στον πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος ανταποκρίθηκε αναθέτοντας στον κληρικό Ζακ Σερβέ να ερευνήσει την υπόθεση.

Με βάση τα στοιχεία που συνέλεξε ο Σερβέ, ο πάπας αποφάσισε να μην διενεργηθεί περαιτέρω έρευνα σε βάρος του Ουελέτ. Η ανακοίνωση του εκπροσώπου, που είναι γραμμένη στα ιταλικά, περιλαμβάνει –γεγονός ασυνήθιστο– τη δήλωση, στα γαλλικά, που έκανε ο Σερβέ στον ποντίφικα όταν εκείνος επικοινώνησε μαζί του και έλαβε τη διαβεβαίωση ότι δεν υπήρχε λόγος να συνεχιστεί η έρευνα. «Δεν υπάρχει καμία βάσιμη αιτία να ξεκινήσει μια έρευνα για σεξουαλική επίθεση σε βάρος της Φ. εκ μέρους του καρδιναλίου Μ. Ουελέτ», φέρεται να είπε ο Σερβέ.

Ειδήσεις σήμερα:

Κατερίνα Στεφανίδη: H απονομή του ασημένιου μεταλλίου (βίντεο)

Ξάνθη: Φωτιά και εκρήξεις σε πολυκατοικία (εικόνες)

Μενέντεζ για Τουρκία: η αγορά νέων S-400 είναι παραβίαση των κυρώσεων