“Ακρόπολις”: Η Τουρκία έχασε τον αγώνα - θρίλερ με την Πολωνία

Μετά από έναν αγώνα θρίλερ, οι Πολωνοί πήραν στο φινάλε την νίκη από τους Τούρκους, που αύριο αγωνίζονται κόντρα στην Ελλάδα.

Όπως και στην πρεμιέρα κόντρα στην Εθνική μας, έτσι και σήμερα (18/8) η Πολωνία πρόβαλε σθεναρή αντίσταση απέναντι στην Τουρκία... αλλά αυτή τη φορά είχε... happy end για τους Πολωνούς.

Οι Πολωνοί ανέκτησαν το προβάδισμα στα τέλη της 3ης περιόδου με ηγέτη τον Ματέους Πονίτκα και είχαν το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος της 4ης περιόδου. Οσμάν και Λάρκιν έφεραν την Τουρκία μπροστά (85-86 στα 7΄΄), όμως ο Πονίτκα... ξαναμίλησε βγάζοντας «μαγική» ασίστ στον Μπαλτσερόφσκι και η Πολωνία υποχρέωσε στην πρώτη ήττα τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της Τουρκίας είχε χρεωθεί με τεχνική ποινή στις αρχές της 2ης περιόδου, όταν εκνευρίστηκε και κινήθηκε απειλητικά κατά ενός εκ των διαιτητών για φάουλ που θεώρησε πως έπρεπε να είχε δοθεί στον Αλπερέν Σενγκούν και δεν δόθηκε.

Οι 26 ασίστ ήταν το στατιστικό στοιχείο στο οποίο ξεχώρισε η Πολωνία έναντι των 18 της Τουρκίας. Τις 7 ασίστ μοίρασε ο πρώτος σκόρερ της Πολωνίας (16π.) Ματέους Πονίτκα, ενώ άλλες 5 μοίρασε ο Γιακούμπ Σενκ. Ο Ααρόν Τσελ σημείωσε 15 πόντους, 13 ο Αλεξάντερ Ρομάν Μπαλτσερόφσκι και 12 ο Μικάλ Σοκολόφσκι (συν 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ).

Από την Τουρκία ξεχώρισε ο Τσεντί Οσμάν με 15 πόντους, από 13 είχαν οι Φουρκάν Κορκμάζ και Μελί Μαχμούτογλου, 10 ο Σεζμούζ Χαζέρ, ενώ ο αστέρας της Τουρκίας Σέιν Λάρκιν έμεινε στους 8 (2/5 τρίποντα) σε 18:40 λεπτά συμμετοχής.

Τα δεκάλεπτα: 23-17, 35-38, 63-59, 87-86

Η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς με πλουραλισμό στην επίθεση προηγήθηκε γρήγορα 7-1, έφτασε μέχρι και στο +18 (18-10), ενώ έκλεισε την περίοδο με τρίποντο του Λ. Κολέντα φτάνοντας στο 23-17. Οι Πολωνοί προηγήθηκαν με 26-19 στο πρώτο λεπτό της δεύτερης περιόδου, αλλά η αφύπνιση της Τουρκίας με πρωταγωνιστές Χαζέρ και Μαχμούτογλου οδήγησε σε ένα επί μέρους σκορ 2-16 που διαμόρφωσε το 28-35. Ένα 7-0 της Πολωνίας έφερε το ματς ξανά σε ισορροπία, για να διαμορφώσει το 35-38 του ημιχρόνου το τρίποντο του Κορκμάζ.

Από το (-8), 35-43, η Πολωνία «ροκάνισε» τη διαφορά για να προσπεράσει με 52-51 δια χειρός Ααρόν Τσελ. Ο Τσεντί Οσμάν έδωσε αέρα τεσσάρων πόντων στην Τουρκία (54-58) και μετά από 2/2 βολές του Κολέντα και μία του Οσμάν (56-59), ο Ματέους Πονίτκα... πήρε το όπλο του και με 7 διαδοχικούς δικούς του πόντους έφερε την Πολωνία στο +4, 63-59, στη λήξη της 3ης περιόδου. Η μοναδική φορά που πέρασε μπροστά η Τουρκία στην 4η περίοδο ήταν όταν ο Οσμάν διαμόρφωσε το 63-65.

Οι Μπαλτσερόφσκι, Σενκ και Σοκολόφσκι απαντούσαν στους Μαχμούτογλου και Κορκμάζ για το 77-71 από τον Ντομινίκ Ολεϊνιτσακ. Το μόνο που κατάφεραν οι Σανλί και Οσμάν ήταν να μειώσουν στον πόντο, 80-79, στα 54΄΄ πριν τη λήξη. Ένα μεγάλο τρίποντο του Ααρόν Τσελ σήμανε το +4 για τους Πολωνούς, 83-79 στα 33΄΄.

Ο Σοκολόφσκι σταμάτησε τον Οσμάν με φάουλ, με τον σμολ φόργουορντ των Κλίβελαντ Καβαλίερς να μειώνει σε 83-82 στα 14΄΄. Ήταν σειρά του Πονίτκα να πάρει θέση στη γραμμή των βολών για το 85-82. Oι παίκτες του Αταμάν δεν είχαν πρόθεση, όμως να ηττηθούν και ανέκτησαν το προβάδισμα (85-86 στα 7΄΄΄) χάρη σε 2/2 βολές του Οσμάν και εύστοχο λέι απ του Σέιν Λάρκιν. Ο Μπαλτσερόφσκι αξιοποίησε την εξαιρετική πάσα του Πονίτκα για ν΄ανακτήσει την πρωτοπορία, 87-86 στα 6΄΄.

Το τζαμπ σουτ του Αλπερέν Σενγκούν δεν βρήκε στόχο, ο Κορκμάζ πήρε το επιθετικό ριμπάουντ, αλλά απέμεν μόνο ένα δευτερόλεπτο και η Πολωνία είχε μόλις πετύχει την πρώτη νίκη της στο 31ο Τουρνουά «Ακρόπολις».

Διαιτητές: Τσώνος, Δαρλαμήτσος, Καρπάνος (Τηγάνης)

ΠΟΛΩΝΙΑ (Ιγκόρ Μίλιτσιτς): Ζισκόφσκι, Μπαλτσερόφσκι 13 (1), Σοκολόφσκι 12 (2), Τσελ 15 (3), Κολέντα Μικάλ, Πονίτκα 16, Κολέντα Λούκας 5 (1), Ντζιέβα 4 (1), Ολέινιτσακ 10, Μικάλακ 3, Γκάρμπας 5 (1), Σενκ 4

ΤΟΥΡΚΙΑ (Εργκίν Αταμάν): Λάρκιν 8 (2), Μπίρσεν, Χαζέρ 10 (1), Μπίτιμ, Οσμάν 15, Χαλταλί, Σαϊμπίρ 2, Μαχμούτογλου 13 (3), Καμπάτσα 2, Τουντσέρ 5 (1), Σανλί 7 (1), Κορκμάζ 13 (2), Σενγκούν 9, Οσμανί 2.

