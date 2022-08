Αθλητικά

Σινσινάτι: ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε στα προημιτελικά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις του, στο τουρνουά που γίνεται επί αμερικανικού εδάφους.

Νέα καλή εμφάνιση για τον Στέφανο Τσιτσιπά, που προκρίθηκε με σχετική άνεση στα προημιτελικά του τουρνουά στο Σινσινάτι.

Ο Ελληνας τενίστας επικράτησε του Αργεντινού Ντιέγκο Σβάρτσμαν (Νο 30 στην παγκόσμια κατάταξη) με 6-3, 6-3 και συνεχίζει την πορεία του στο τουρνουά, που λειτουργεί και ως προετοιμασία ενόψει του US Open.

Επόμενος αντίπαλός του θα είναι ο νικητής της αναμέτρησης ανάμεσα στους Αμερικανούς Τζον Ισνερ και Σεμπάστιαν Κόρντα.

Ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε εντυπωσιακά το ματς, «έσπασε» δύο φορές το σερβίς του αντιπάλου του και προηγήθηκε 4-0.

Ο Αργεντινός αντέδρασε προσωρινά και μείωσε σε 4-2, αλλά ο Στέφανος κράτησε το προβάδισμα και πήρε το πρώτο σετ με 6-3. Ο Ελληνας τενίστας έκανε νωρίς break και στο δεύτερο σετ και προηγήθηκε 2-1, ενώ στη συνέχεια (στο 3-2) βρέθηκε πίσω με 15-40, αλλά πήρε τέσσερις συνεχόμενους πόντους και κράτησε το σερβίς του.

Με νέο break ξέφυγε 5-2, αλλά ο Σβάρτσμαν δεν τα παράτησε, έσωσε δύο ματς-μπολ και μείωσε σε 5-3, ενώ είχε ευκαιρία να πλησιάσει σε απόσταση... αναπνοής. Τελικά, ο Τσιτσιπάς έκλεισε το παιχνίδι με νέο break και έφτασε στο 6-3 και τη νίκη.





