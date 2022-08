Αθλητικά

“Ακρόπολις”: Η Ελλάδα νίκησε και την Γεωργία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το 2Χ2 έκανε η "επίσημη αγαπημένη" στο τουρνούα και ετοιμάζεται για τον αγώνα της Παρασκευής, κόντρα στην Τουρκία.

Στο β΄ μέρος, όταν μπήκαν... επιτέλους τα μακρινά σουτ, η εθνική απέκτησε τον έλεγχο του αγώνα με τη Γεωργία, για να επικρατήσει με 80-67, και να διπλασιάσει τις νίκες της στο 31ο Τουρνουά «Ακρόπολις», στο πλαίσιο της 2ης ημέρας.

Όπως και με την Πολωνία, οι παίκτες του Δημήτρη Ιτούδη έδειξαν δύο πρόσωπα, επιτρέποντας στο ά μέρος της Γεωργίας να μη χάσει το προβάδισμα, λόγω της υπεροχής των παικτών του Ηλία Ζούρου στα ριμπάουντ, αλλά και των 2/17 τρίποντα της Ελλάδας.

Η περιφέρεια ήταν αυτή που... ξεκόλλησε την εθνική στην 3η περίοδο, με μεγάλα σουτ από Ντόρσεϊ, Λούντζη, Παπανικολάου και Κασελάκη, ενώ στην 4η περίοδο ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος προέρχεται από τραυματισμό... θυμήθηκε ποιος είναι και έδωσε ρεσιτάλ φτάνοντας τους 21 πόντους. Με 21 πόντους και 8 ριμπάουντ τέλειωσε το ματς, από πλευράς Γεωργίας, ο παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς, Σάντρο Μαμουκελασβίλι.

Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο παρατάχθηκε η εθνική, καθώς ο Δημήτρης Ιτούδης θέλησε να προφυλάξει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο από back to back αγώνες.

Ο "Greek Freak" αναμένεται να δώσει το «παρών» στον τελευταίο αγώνα της εθνικής στο 31ο Τουρνουά «Ακρόπολις» αύριο, Παρασκευή (19/8, 21:00).

Ο @TDORSEY_1 νίκησε το χρόνο και ευστόχησε! Always a good feeling to beat the buzzer! #GEOGRE #HellasBasketball ?????? pic.twitter.com/T19zZ1vyUy — Hellenic Basketball (@HellenicBF) August 18, 2022

Μόλις 2.000 εισιτήρια απέμεναν πριν το τζάμπολ του αγώνα με τους Γεωργιανούς για την καταληκτική αναμέτρηση του διεθνούς τουρνουά της ΕΟΚ.

Τα δεκάλεπτα: 21-16, 37-34, 47-56, 67-80

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Διασωληνωμένη 18χρονη στην ΜΕΘ, δίνει μάχη για την ζωή της

Ο Γιώργος Μάγκας ζει και δηλώνει έξαλλος με την ανάρτηση που τον έστειλε στον άλλο κόσμο!

Βοτανικός: Σκότωσε 17χρονο για “τα μάτια” μιας 15χρονης