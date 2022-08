Υγεία - Περιβάλλον

Βόλος: Διασωληνωμένη 18χρονη στην ΜΕΘ, δίνει μάχη για την ζωή της

Με μηχανική υποστήριξη νοσηλεύεται στην Εντατική το κορίτσι, που κατέρρευσε, σύμφωνα με τους γονείς της, μέσα σε λίγες ώρες.

Μάχη για να κρατήσουν στη ζωή 18χρονη δίνουν οι γιατροί στο νοσοκομείο του Βόλου, ενώ ακόμη δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για τον λόγο που οδήγησε το κορίτσι σε καταπληξία.

Η 18χρονη, σύμφωνα με πληροφορίες του gegonota.news, μεταφέρθηκε την Τετάρτη στο νοσοκομείο με τους γονείς της να αναφέρουν πως παρουσίασε ξαφνικά υψηλό πυρετό και μέσα σε λίγες ώρες κατέρρευσε.

Νοσηλεύτηκε αμέσως στη ΜΕΘ και η κατάστασή της θεωρείται κρίσιμη.

«Εάν δεν ολοκληρωθεί ο κύκλος των εξετάσεων δεν μπορούμε να πούμε κάνουμε καμία εικασία για τις αιτίες» δηλώνουν οι γιατροί που πήραν στα χέρια τους ένα παιδί σε κατάσταση σοκ με αδυναμία της καρδιάς να εξασφαλίσει επαρκή ροή αίματος και οξυγόνου για τα όργανα.

Η 18χρονη βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη.

