Ουκρανία: Φωτιά σε αποθήκη πυρομαχικών - Εκρήξεις κοντά σε στρατιωτικό αεροδρόμιο (εικόνες)

Ακόμη μια δύσκολη νύχτα για την Ουκρανία. Αναφορές για εκρήξεις σε στραωτικό αεροδρόμιο της Κριμαίας. Εκκένωση χωριών στα σύνορα Ρωσίας – Ουκρανίας.

Νέες εκρήξεις συγκλόνισαν το βράδυ της Πέμπτης την Κριμαία, την ουκρανική χερσόνησο που προσαρτήθηκε το 2014 από τη Ρωσία.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο πηγές της ρωσικής διοίκησης στην περιοχή, τουλάχιστον τέσσερις εκρήξεις ακούστηκαν από την περιοχή όπου βρίσκεται το στρατιωτικό αεροδρόμιο του Μπελμπέκ, βόρεια της Σεβαστούπολης.

Υπενθυμίζεται ότι η Ουκρανία είχε απειλήσει χθες Τετάρτη ότι θα κατεδαφίσει τη γέφυρα του Κερτς, την οποία κατασκεύασε η Μόσχα για να συνδεθεί η Ρωσία με τη χερσόνησο της Κριμαίας, όπου τις τελευταίες ημέρες έχουν σημειωθεί πολλές εκρήξεις σε ρωσικές στρατιωτικές βάσεις.

Φωτιά σε αποθήκη πυρομαχικών – Εκκένωση δύο χωριών

Δύο ρωσικά χωριά κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία εκκενώθηκαν σήμερα μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε σε αποθήκη πυρομαχικών.

Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγες ημέρες μετά τις εκρήξεις που σημειώθηκαν σε μια στρατιωτική βάση και μια αποθήκη πυρομαχικών στην Κριμαία, την ουκρανική χερσόνησο που προσαρτήθηκε το 2014 από τη Ρωσία. Στη δεύτερη περίπτωση, μάλιστα, η Μόσχα αναγνώρισε πως υπήρξε ουκρανική «δολιοφθορά».

«Μια αποθήκη πυρομαχικών τυλίχθηκε στις φλόγες κοντά στο χωριό Τιμόνοβο» (που απέχει λιγότερο από 50 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα) στην επαρχία Μπέλγκοροντ, ανέφερε ο περιφερειάρχης Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ.

Δεν υπήρξαν θύματα, αλλά για προληπτικούς λόγους οι κάτοικοι του Τιμόνοβο και του γειτονικού χωριού Σολότι «μεταφέρθηκαν σε απόσταση ασφαλείας», σύμφωνα με τον Γκλάντκοφ, ο οποίος συμπλήρωσε ότι τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνεται μια μεγάλη πύρινη μπάλα και πυκνός μαύρος καπνός να σκεπάζει την περιοχή. Σε ένα δεύτερο βίντεο καταγράφονται από μακρινή απόσταση οι διαδοχικές εκρήξεις.

Από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία, η Ρωσία έχει κατά καιρούς κατηγορήσει την Ουκρανία για επιθέσεις στο έδαφός της, ιδιαίτερα στην περιοχή του Μπέλγκοροντ. Τον περασμένο μήνα, τέσσερις άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο από πυραυλική επίθεση στο Μπέλγκοροντ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Στις αρχές Απριλίου, ο περιφερειάρχης Γλάντκοφ ανέφερε πως δύο ουκρανικά ελικόπτερα εξαπέλυσαν επίθεση σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων.

