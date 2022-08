Αθλητικά

Στίβος - Φραντζεσκάκης: έκτος με ρεκόρ στην σφυροβολία

Ατομικό ρεκόρ πέτυχε ο νεαρός αθλητής μας, ο οποίος συμμετείχε για πρώτη φορά σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης.

Με καλύτερη βολή στα 78,20μ., που συνιστά ατομικό ρεκόρ, ο Χρήστος Φραντζεσκάκης κατέλαβε την έκτη θέση στη σφυροβολία, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου που διεξάγεται στο Μόναχο. Ο 22χρονος Ελληνας αθλητής, στην πρώτη συμμετοχή του σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης (σε επίπεδο ανδρών), πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση, κατόρθωσε να πλασαριστεί στην πρώτη οκτάδα και έδειξε ότι έχει όλα τα φόντα να καθιερωθεί στην ελίτ του αγωνίσματος.

Ο πρωταθλητής μας ξεκίνησε τον αγώνα με άκυρη προσπάθεια, αλλά στη συνέχεια έριξε διαδοχικά 75,79μ. και 76,92μ., εξασφαλίζοντας θέση στην οκτάδα και το δικαίωμα να κάνει άλλες τρεις βολές. Σημείωσε 74,84μ. στην τέταρτη προσπάθειά του, ενώ ήταν άκυρος στην πέμπτη. Στην τελευταία προσπάθεια τον ξεπέρασαν ο Γάλλος Κεντέν Μπιγκό και ο Βρετανός Νικ Μίλερ, αφήνοντάς τον προσωρινά όγδοο, αλλά ο Φραντζεσκάκης φύλαξε το καλύτερο για το τέλος, καθώς έριξε τη σφύρα στα 78,20μ., βελτίωσε κατά πέντε εκατοστά το ατομικό ρεκόρ που είχε πετύχει τον περασμένο Ιούνιο και ανέκτησε την έκτη θέση.

Τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης διατήρησε ο Πολωνός Βόιτσιεχ Νοβίτσκι, ο οποίος μάλιστα έριξε 82 μέτρα και σημείωσε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο. Ο Ολυμπιονίκης του Τόκιο είχε τρεις διαδοχικές προσπάθειες πάνω από τα 80μ. (με καλύτερη στα 80,91μ.), αλλά βρισκόταν ένα εκατοστό πίσω από τον Ούγγρο Μπένσε Χάλαζ. Στην πέμπτη προσπάθεια, ο Νοβίτσκι έφτασε στα 82,00μ. και «καθάρισε» τον τελικό.

Ο Χάλαζ με 80,92μ. ήταν δεύτερος, ανεβαίνοντας ένα σκαλί πιο ψηλά σε σχέση με το 2018, ενώ την τρίτη θέση με 79.45μ. πήρε ο «ασημένιος» Ολυμπιονίκης του Τόκιο, ο Νορβηγός Εϊβιντ Χένρικσεν, αφήνοντας εκτός βάθρου τον Πολωνό πρωταθλητή κόσμου στο Ορεγκον, Πάβελ Φάιντεκ.

Η οκτάδα του τελικού στη σφυροβολία ανδρών:

Βόιτσιεχ Νοβίτσκι (Πολωνία) 82,00 μέτρα Μπένσε Χάλαζ (Ουγγαρία) 80,92 Εϊβιντ Χένρικσεν (Νορβηγία) 79,45 Πάβελ Φάιντεκ (Πολωνία) 79,15 Μιχάιλο Κόχαν (Ουκρανία) 78,48 Χρήστος Φραντζεσκάκης (ΕΛΛΑΔΑ) 78,20 Κεντέν Μπιγκό (Γαλλία) 77,48 Νικ Μίλερ (Μ. Βρετανία) 77,29