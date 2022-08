Life

Γιώργος Μάγκας στον ΑΝΤ1: τους μιλούσα στο τηλέφωνο και δεν πίστευαν ότι ζω! (βίντεο)

Τι λέει ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου για την ανάρτηση που τον «πέθανε», τον Σπύρο Μπιμπίλα και τις αντιδράσεις που προκάλεσε από ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα.

Στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1 μίλησε το πρωί της Παρασκευής ο Γιώργος Μάγκας, σχετικά με την ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα που προκάλεσε σάλο το βράδυ της Πέμπτης, καθώς ανέφερε πως «ο Γιώργος Μάγκας πέθανε», λόγω λανθασμένης πληροφόρησης του, όπως ομολόγησε αργότερα, απολογούμενος με νέα ανάρτηση του.

«Με έπαιρναν τηλέφωνο και κλαίγανε, τους μιλούσα εγώ και δεν το πίστευαν ότι είμαι ζωντανός, δεν σταμάτησε να χτυπάει το τηλέφωνο», είπε ο ίδιος ο «βασιλιάς του κλαρίνου», μιλώντας με τους Αντώνη Φουρλή και Ηρώ Ράντου.

Όπως είπε ο Γιώργος Μάγκας δεν γνωρίζει καν τον Σπύρο Μπιμπίλα, αναφέροντας χαρακτηριστικά «Στεναχωρήθηκε ο κόσμος, στεναχωρήθηκε όλη η Ελλάδα. Εγώ τους αγαπάω όλους και τους δημοσιογράφους τους αγαπάω και τους εκτιμώ, αλλά… δεν τον ξέρω τον κύριο Μπιμπίλα. Δεν μπορώ να σας πω αν θα κινηθώ νομικά».

«Πάντως, στενοχώρησε όλη την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη. Έγινε μεγάλος χαμός, έγινε μεγάλος ντόρος. Ο κόσμος με αγαπάει γιατί είμαι καλός άνθρωπος. Ήταν μεγάλη κουβέντα αυτή ότι πέθανα», είπε ο Γιώργος Μάγκας, εμφανώς οργισμένος και πικραμένος με για όσα εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Πέμπτης.

Μιλώντας αμέσως μετά στην εκπομπή, η σύζυγος του Τζούλη, είπε πάντως πως η οικογένεια του Γιώργου Μάγκα προσανατολίζεται να μην κινηθεί νομικά κατά του Σπύρου Μπιμπίλα, ο οποίος επικοινώνησε και τηλεφωνικά μαζί τους, ζητώντας συγγνώμη.