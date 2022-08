Γιώργος Μάγκας - Τζούλη Μάγκα στον ΑΝΤ1: Τηλεφωνούσαν τα παιδιά μας και ρωτούσαν αν πέθανε ο πατέρας τους (βίντεο)

Life

Τι είπε για το τηλεφώνημα που τους έκανε ο Σπύρος Μπιμπίλας, η ανάρτηση του οποίου προκάλεσε σάλο. Τι αναφέρει για τις εμφανίσεις του “βασιλιά του κλαρίνου”.

Στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1 μίλησε το πρωί της Παρασκευής ο Γιώργος Μάγκας, για την ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα ότι «ο Γιώργος Μάγκας πέθανε», που προκάλεσε σάλο σε όλη την Ελλάδα, καθώς όπως ήταν αναμενόμενο υπήρξε ευρεία αναπαραγωγή της από ιστοσελίδες και ενημερωτικά ΜΜΕ σε όλη την Ελλάδα, αλλά και από χρήστες των social media.

«Με έπαιρναν τηλέφωνο και κλαίγανε, τους μιλούσα εγώ και δεν το πίστευαν ότι είμαι ζωντανός», είπε πικραμένος και οργισμένος ο ίδιος ο «βασιλιάς του κλαρίνου».

Αμέσως μετά, στην εκπομπή μίλησε η σύζυγος του, Τζούλη Μάγκα, που ανέφερε πως παρά τις αρχικές αντιδράσεις και τις σκέψεις που υπήρχαν, η οικογένεια του Γιώργου Μάγκα προσανατολίζεται να μην κινηθεί νομικά κατά του Σπύρου Μπιμπίλα, ο οποίος επικοινώνησε και τηλεφωνικά μαζί τους της Πέμπτη, ζητώντας συγγνώμη.

Όπως είπε η Τζούλη Μάγκα, «εντάξει, έγινε ένα λάθος, όπως θέλετε ας το πούμε, δεν ξέρω με ποια πρόθεση έγινε, τι να κάνουμε τώρα….»

«Τα παιδιά τα δικά μας είναι σκορπισμένα σε διάφορες περιοχές. Έτρεξαν αμέσως τα παιδιά και μας τηλεφωνούσαν και έκλαιγαν και έλεγαν “τι έγινε; πέθανε ο μπαμπάς;” και μετά μας πήρε τηλέφωνο όλος ο κόσμος», εξήγησε η σύζυγος και καλλιτεχνική παρτενέρ του δεξιοτέχνη του κλαρίνου.

Όπως ανέφερε, «όλοι έλεγαν “να του κάνετε μήνυση, να του κάνετε μήνυση”…. Μας πήρε τηλέφωνο ο Σπύρος Μπιμπίλας και ζήτησε συγγνώμη και είπε πως κάποιος άλλος του το είπε και του λέω “όποιος και να στο λέει, πρέπει να το διασταυρώνεις”».

«Ο Γιώργος ο Μάγκας δεν σταματάει ποτέ, γιατί το κλαρίνο είναι στο αίμα του. Ο Γιώργος ο Μάγκας θα πεθάνει, άμα σταματήσει το κλαρίνο. Έχουμε ετοιμάσει κάποια τραγούδια για να βγουν τον χειμώνα, γιατί ο Γιώργος Μάγκας θέλει να αφήσει παρακαταθήκη. Τα νέα παιδιά πρέπει να ακούν και λίγο Μάγκα. Ο Γιώργος Μάγκας έχει γυρίσει όλον τον κόσμο και τον ξέρουν σε όλον τον κόσμο», είπε η Τζούλη Μάγκα.

Προσέθεσε πως συνεχίζονται κανονικά οι εμφανίσεις τους, λέγοντας χαρακτηριστικά «και σε πανηγύρια πάμε και σε γάμους πάμε και σε βαφτίσια πάμε και παντού…».

