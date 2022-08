Κόσμος

Αϊτή: Ένοπλοι εκτέλεσαν εν ψυχρώ ασθενή σε νοσοκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι άνδρες έβγαλαν από το νοσοκομείο τον άνδρα ναι τον εκτέλεσαν εν ψυχρώ στην είσοδο.

Ένοπλοι εισέβαλαν σε νοσοκομείο σε προάστιο της πρωτεύουσας της Αϊτής, του Πορτ-ο-Πρενς, έβγαλαν ασθενή έξω και τον δολοφόνησαν, κατήγγειλε χθες η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Medecins Sans Frontieres, MSF), τονίζοντας πως τα μέλη της είναι «συγκλονισμένα» για αυτή την «βαρβαρότητα».

Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε την Κυριακή στο νοσοκομείο Ραούλ Πιερ Λουί, στο Καρφούρ, νότιο προάστιο της αϊτινής πρωτεύουσας, διευκρίνισε η ΜΚΟ.

«Στην μονάδα επειγόντων περιστατικών που υποστηρίζεται από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, άνδρες εφοδιασμένοι με πιστόλια άρπαξαν ασθενή και τον εκτέλεσαν εν ψυχρώ στη έξοδο του νοσοκομείου», τόνισε σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Καμιά λεπτομέρεια δεν είναι γνωστή για το θύμα ή τους οπλοφόρους. Δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία με κάποιον εκπρόσωπο της αστυνομίας της Αϊτής.

«Είναι η πρώτη φορά που καταγράφουμε τέτοιο περιστατικό, ένοπλοι να εισβάλουν σε κάποιο από τα κέντρα μας για να διαπράξουν τέτοιο έγκλημα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αλεξάντρ Μισέλ, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της MSF.

Ο κ. Μισέλ θύμισε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε πρόσφατα από σφαίρα κοντά σε μια από τις εγκαταστάσεις της ΜΚΟ, όχι μακριά από τη Σιτέ Σολέιγ, την πιο παραμελημένη και πολυπληθέστερη στη μητροπολιτική περιοχή της πρωτεύουσας της Αϊτής, κάτι οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμο του κέντρου υγείας.

«Καλούμε να επιδεικνύεται σεβασμός στις ιατρικές αποστολές μας, στους τραυματίες, στο νοσηλευτικό προσωπικό, στις δομές υποδοχής και επίσης στα ασθενοφόρα που μεταφέρουν τραυματίες», πρόσθεσε.

«Εάν επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό όπως αυτό που έγινε τη 14η Αυγούστου, θα είμαστε υποχρεωμένοι να κλείσουμε το κέντρο μας για να εκτιμήσουμε την κατάσταση», τόνισε.

Τον Ιούνιο του 2021, νοσοκομείο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στη Μαρτισάν, στη νότια περιφέρεια του Πορτ-ο-Πρενς, ζώνη όπου αναμετρώνται αντίπαλες συμμορίες, έγινε στόχος πυρών. Δυο μήνες αργότερα, η οργάνωση ανακοίνωνε το κλείσιμο του κέντρου αυτού έπειτα από 15 χρόνια εξαιτίας της ανασφάλειας. Το νοσοκομείο έκτοτε μετεγκαταστάθηκε στο κέντρο του Πορτ-ο-Πρενς.

Η Αϊτή είναι βυθισμένη ταυτόχρονα σε πολιτική κρίση και κρίση ασφαλείας για χρόνια και μετά τη δολοφονία του προέδρου Ζοβενέλ Μοΐζ το 2021 η κατάσταση επιδεινώθηκε κι άλλο.

Πάνοπλες συμμορίες δρουν με σχεδόν απόλυτη ατιμωρησία κι η βία δεν σταματά να κλιμακώνεται στη φτωχότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Στίβος - Φραντζεσκάκης: έκτος με ρεκόρ στην σφυροβολία

Γιώργος Μάγκας - Τζούλη Μάγκα: Τηλεφωνούσαν τα παιδιά μας και ρωτούσαν αν πέθανε ο πατέρας τους (βίντεο)

Κορονοϊός - Παρασκευής: Όσοι γυρίζουν από διακοπές να μην συναντούν ηλικιωμένους