Ουκρανία: Με... έρανο το Κίεβο απέκτησε πρόσβαση σε δορυφόρο!

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις απέκτησαν "σύμμαχο" έναν... δορυφόρο, αφού έγινε διαδικτυακός έρανος!

Ένας δημοφιλής ουκρανός τηλεπαρουσιαστής ανέλαβε πρωτοβουλία για τη συγκέντρωση χρημάτων με στόχο την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας του απέναντι στους Ρώσους εισβολείς και ανακοίνωσε πως εξασφάλισε τα δικαιώματα χρήσης ενός φινλανδικού δορυφόρου.

Ο Σέρχι Πρίτουλα, σταρ της τηλεόρασης, και η φινλανδική εταιρεία κατασκευής δορυφόρων ICEYE επιβεβαίωσαν σήμερα τη συμφωνία.

Σύμφωνα με τη φινλανδική εταιρεία, η σύμβαση δίνει τη δυνατότητα στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις να λαμβάνουν εικόνες δορυφόρου από τοποθεσίες στρατηγικής σημασίας. Παρέχεται, όπως αναφέρει η ICEYE, η δυνατότητα λήψης εικόνων υψηλής ανάλυσης ακόμη και τη νύχτα ή σε συνθήκες πυκνής νέφωσης.

«Δεν γνωρίζω άλλες περιπτώσεις στην ιστορία που πολίτες, μικροί και μεγάλοι, ένωσαν τις δυνάμεις τους και απέκτησαν έναν δορυφόρο για το κράτος τους», είπε ο Πρίτουλα σε βίντεο που αναρτήθηκε στο YouTube.

Ο Σέρχι Πρίτουλα -- το ίδρυμα του οποίου έχει αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες συγκέντρωσης κεφαλαίων για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας του στον αγώνα κατά των ρώσων εισβολέων -- δήλωσε ότι τα χρήματα για τον δορυφόρο εξασφαλίστηκαν τον Ιούνιο μέσω της εκστρατείας συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding) «People’s Bayraktar» η οποία επεδίωκε να αγοράσει τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη Bayraktar TB2 από την τουρκική εταιρεία Baykar.

Ύστερα από τη δημοσιότητα που έλαβε η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η Bayraktar δώρισε στην Ουκρανία τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη του συγκεκριμένου τύπου.

Ως εκ τούτου, ο Πρίτουλα δήλωσε ότι ήταν σε θέση να αξιοποιήσει τα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί -- περίπου 55 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον ίδιο -- για να αποκτήσει πρόσβαση στον δορυφόρο της ICEYE.

