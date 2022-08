Κόσμος

Καλιφόρνια: φονική σύγκρουση αεροσκαφών στο αεροδρόμιο (εικόνες)

Τα μικρά αεροσκάφη, συγκρούστηκαν κατά τη διαδικασία προσγείωσης στο αεροδρόμιο.

Δυο μικρά αεροσκάφη συγκρούστηκαν χθες Πέμπτη πάνω από αεροδρόμιο της Καλιφόρνιας, στις ΗΠΑ, ανακοίνωσαν οι αρχές, κάνοντας λόγο για τρεις νεκρούς.

Σύμφωνα με την αμερικανική ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA), δύο άνθρωποι επέβαιναν σε Cessna 340 κι ένας τρίτος σε Cessna 152 όταν συγκρούστηκαν.

Τα δύο μικρά αεροσκάφη «ενεπλάκησαν σε σύγκρουση καθώς οι πιλότοι τους βρίσκονταν στο τελικό στάδιο της προσέγγισης στο δημοτικό αεροδρόμιο της Ουότσονβιλ», μικρής εγκατάστασης περίπου 120 χιλιόμετρα νότια από το Σαν Φρανσίσκο, εξήγησε η FAA.

Η δημοτική αρχή της Ουότσονβιλ έκανε λόγο μέσω Twitter για δυστύχημα με «νεκρούς», χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.

Η FAA διαβεβαίωσε πως δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός στο έδαφος.

Την έρευνα για το δυστύχημα θα διενεργήσει η αμερικανική ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφάλειας των μεταφορών (NTSB).?

