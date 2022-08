Κοινωνία

Ηράκλειο: θρήνος για τον οδηγό μηχανής που καταπλακώθηκε από δέντρο (εικόνες)

Μια σειρά από ερωτήματα για το αδιανόητο δυστύχημα αναζητούν απαντήσεις, σχετικά με το επικίνδυνο δέντρο που απειλούσε για καιρό ζωές, σε έναν πολυσύχναστο δρόμο του Ηρακλείου.

Μια αδιανόητη τραγωδία έλαβε χώρα χθες, Πέμπτη 18 Αυγούστου, το απόγευμα σε μια από τις πιο πολυσύχναστες οδικές αρτηρίες του Ηρακλείου: Ένας 51χρονος συμπολίτης μας βρήκε ακαριαίο θάνατο όταν καταπλακώθηκε από ένα τεράστιο δέντρο, την ώρα που είχε σταματήσει με το μηχανάκι του σε φανάρι, περιμένοντας να ανάψει το «πράσινο»! Το απίστευτο συμβάν σημειώθηκε μπροστά σε δεκάδες περαστικούς (πεζούς και οδηγούς), οι οποίοι αδυνατούσαν να πιστέψουν αυτό που έβλεπαν με τα ίδια τους τα μάτια.

Το πρωτοφανές συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 6 το απόγευμα χθες Πέμπτη επί της λεωφόρου Δημοκρατίας. Ο άτυχος 51χρονος, που κινείτο με το δίκυκλό του επί της Δημοκρατίας (με κατεύθυνση από Άγιο Κωνσταντίνο προς κέντρο), σταμάτησε στο φανάρι που υπάρχει για τους οδηγούς που θέλουν να στρίψουν αριστερά, διασχίζοντας κάθετα το αντίθετο ρεύμα της Δημοκρατίας για να εισέλθουν στην οδό Καποδιστρίου.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο άτυχος άνδρας σταμάτησε βλέποντας το επίμαχο φανάρι να γίνεται «πορτοκαλί». Με λίγα λόγια, εάν ο αδικοχαμένος δικυκλιστής είχε «παραβεί» τον νομό, σήμερα θα ήταν ζωντανός. Το τεράστιο πεύκο που βρισκόταν στο πεζοδρόμιο (στα αριστερά του άτυχου άνδρα) - όπως όλα δείχνουν - εκριζώθηκε ξαφνικά και έπεσε στο οδόστρωμα «καταπλακώνοντας» τον 51χρονο, ο οποίος φέρεται να ξεψύχησε ακαριαία.

Στο σημείο της τραγωδίας επικράτησαν σκηνές αλλοφροσύνης: Κάποιοι από τους περαστικούς έσπευσαν να δουν τι είχε συμβεί με τον 51χρονο, κάποιοι άλλοι έβαλαν τρομαγμένοι τις φωνές, ενώ κάποιοι έμειναν «παγωμένοι», κάνοντας τον σταυρό τους... Όσο περνούσαν τα λεπτά και ο κόσμος προσπαθούσε να βάλει σε μια λογική σειρά τα όσα είχαν συμβεί, διαπίστωνε ότι ο αριθμός των θυμάτων θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος.

Ο διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του νομού Ηρακλείου κ. Μιχάλης Σεληνιωτάκης αναφέρθηκε σε «πτώση θηριώδους δέντρου, που καταπλάκωσε έναν συμπολίτη μας». Ο κ. Σεληνιωτάκης έκανε λόγο για «πρωτοφανές, συγκλονιστικό συμβάν», επισημαίνοντας ότι χρειάστηκε να γίνει χρήση από τους πυροσβέστες ειδικής διασωστικής συσκευής, προκειμένου να απεγκλωβιστεί ο 51χρονος.

Σαν ένα απίστευτο «παιχνίδι» της μοίρας, σε απόσταση λίγων μέτρων από τον 51χρονο, βρισκόταν, μέσα στο αυτοκίνητό του, ο προϊστάμενος Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου κ. Γιώργος Κουτουλάκης. Εμφανώς ταραγμένος απ’ όσα είδε να εκτυλίσσονται μπροστά στα μάτια του, ανέφερε ότι, εάν ο 51χρονος δεν είχε σταματήσει στο “πορτοκαλί” φανάρι, θα ήταν και ο ίδιος «εκεί»!

«Ήμουν δέκα μέτρα πριν πέσει το δέντρο. Ήμουν μαζί με τη γυναίκα μου μέσα στο αυτοκίνητο. Ο κύριος (σ.σ. ο 51χρονος) ήταν σταματημένος στο φανάρι και περίμενε. Είχε σταματήσει στο πορτοκαλί, αλλιώς θα ήμουν κι εγώ εδώ. Έπεσε ξαφνικά, μονοκόμματα. Ένιωσα ότι το δέντρο ξαφνικά έφυγε! Το ’δα, το ’νιωσα, πως έφυγε, και έφυγε όλο κι έπεσε όλο σε μια ανθρώπινη ζωή», δήλωσε χθες ο κ. Κουτουλάκης.

Σοκαριστικές μαρτυρίες

Όπως ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας, «έσπασε και το κράνος» του 51χρονου. Άλλος αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι «ο άνθρωπος έμεινε ακαριαία. Πήγαμε κοντά του κι ήταν παγωμένος!». «Ακούσαμε το “κρακ” κι είδαμε τον άνθρωπο να είναι ένα με το πάτωμα! Το δέντρο δεν έπρεπε να υπήρχε σ’ αυτό το σημείο», δήλωσε νεαρός που βρισκόταν μπροστά στο περιστατικό.

Στο μεταξύ, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας κ. Μαρίνος Παττακός, αφού εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον χαμό του 51χρονου, δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι «σε όλα τα χρόνια που ηγούμαι του Συντονισμού της Πολιτικής Προστασίας, το θεωρώ πρωτόγνωρο και απρόβλεπτο συμβάν. Για τα αίτια θα μιλήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες θα ασχοληθούν με το θέμα. Μια τέτοια πτώση οφείλεται στην εκρίζωση του δέντρου και όχι σε σπάσιμο κλαδιών, όπως μπορεί να συμβεί τον χειμώνα από θυελλώδεις ανέμους, χιονοπτώσεις κ.λπ. Ένα δέντρο ξαφνικά εκριζώθηκε».

Μεταξύ άλλων, ο κ. Παττακός δήλωσε ότι όλα τα δέντρα «στον δήμο Ηρακλείου καθημερινά ελέγχονται από τους γεωπόνους της αρμόδιας Υπηρεσίας Πρασίνου. Όπως δήλωσε ο ίδιος ο προϊστάμενος Υπηρεσίας Πρασίνου μετά το συμβάν, το δέντρο είχε προσφάτως περιποιηθεί, κλαδευτεί, δεν ήταν αρρωστημένο. Ο κ. Παττακός έκανε λόγο για «υγιέστατο δέντρο», ενώ συμπλήρωσε ότι στο σημείο μετέβησαν «οι γεωπόνοι της Υπηρεσίας Πρασίνου, που έχουν ξεκινήσει τον προκαταρκτικό έλεγχο».

Το χθεσινό συμβάν έρχεται να θέσει - με τον πιο τραγικό τρόπο - προ των ευθυνών τους τους αρμόδιους τοπικούς άρχοντες. Δε νοείται, εν έτει 2022, να χάνεται μια ανθρώπινη ζωή με αυτόν τον τρόπο, μέσα στην πόλη! Ένας άνθρωπος, στη θέση του οποίου θα μπορούσε να είναι ο οποιοσδήποτε από εμάς, δε γύρισε ποτέ χθες το απόγευμα στο σπίτι του. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται λόγος μόνο για «ατυχία».

Τα «γιατί» που εγείρονται από τη χθεσινή τραγωδία είναι πολλά και αμείλικτα! Και - προφανώς - ζητούν άμεσες και πειστικές απαντήσεις από τους αρμόδιους.





