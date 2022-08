Κόσμος

Τρεις κατηγορούμενοι για τον φόνο μαφιόζου που “ενέπνευσε” το Χόλιγουντ

Τρεις άνδρες διώκονται για τον φόνο πρώην αφεντικού της μαφίας της Βοστόνης, που είχε καταδικαστεί για 11 δολοφονίες. Τον είχαν υποδυθεί σε ταινίες ο Τζακ Νίκολσον και ο Τζόνι Ντεπ.

Τρεις άνδρες αντιμετωπίζουν ποινική δίωξη για τη δολοφονία άλλοτε αφεντικού της μαφίας της Βοστόνης η ζωή του οποίου ενέπνευσε κινηματογραφικές ταινίες, σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής δικαιοσύνης που δημοσιοποιήθηκε χθες Πέμπτη.

Ο Τζέιμς «Γουάιτι» Μπάλτζερ, που εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης που του επιβλήθηκε μετά την καταδίκη του για έντεκα δολοφονίες, βρέθηκε νεκρός το 2018 στο κελί του σε φυλακή της Δυτικής Βιρτζίνιας όπου είχε μεταχθεί μια ημέρα νωρίτερα με αναπηρικό αμαξίδιο.

Οι τρεις ύποπτοι αντιμετωπίζουν δίωξη για σύσταση και συμμορία με σκοπό τη διάπραξη φόνου εκ προμελέτης, διευκρίνισαν οι δικαστικές αρχές σε ανακοίνωσή τους. Οι δύο από τους τρεις υπόπτους, ο Φώτιος Γκέας, 55 ετών, και ο Πολ Ντεκολοτζέρο, 48 ετών, «κατηγορούνται ότι χτύπησαν στο κεφάλι επανειλημμένα τον Μπάλτζερ και προκάλεσαν τον θάνατό του». Ο τρίτος ύποπτος, ο Σον Μακίνον, 36 ετών, κατηγορείται ότι έκανε ψευδείς δηλώσεις σε ομοσπονδιακό πράκτορα.

Ο διαβόητος αρχικακοποιός που υπήρξε επίσης πληροφοριοδότης του FBI, ήταν 89 ετών όταν δολοφονήθηκε.

Βρέθηκε άψυχος στο κελί του, έχοντας υποστεί βάρβαρο ξυλοδαρμό και βρισκόταν σε κατάσταση πέραν πάσης αναγνωρίσεως, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times.

Ο Γουάιτι Μπάλτζερ, που είχε μετατραπεί στον καταζητούμενο υπ’ αριθμόν 1 του FBI μετά τον θάνατο του Οσάμα μπιν Λάντεν, συνελήφθη στο Λος Άντζελες το 2011, έπειτα από δεκαέξι χρόνια φυγής.

Περίπλοκη, σκληρή, ανυπόμονη αλλά και χαρισματική προσωπικότητα, ο Γουάιτι Μπάλτζερ υπήρξε κεντρικό πρόσωπο ή πηγή έμπνευσης κάπου δέκα βιβλίων, ταινιών και σειρών.

Τον ενσάρκωσε ο Τζακ Νίκολσον στο φιλμ «Ο πληροφοριοδότης» (The Departed) του Μάρτιν Σκορσέζε (2006), όπως και ο Τζόνι Ντεπ στην ταινία «Ανίερη Συμμαχία» (Black Mass) του Σκοτ Κούπερ (2015).





