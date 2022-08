Αθλητικά

Στίβος: Σκυτάλες και άλματα με ελληνική συμμετοχή την Παρασκευή

Ποια αγωνίσματα βρίσκονται στο επίκεντρο της πέμπτης ημέρας, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στην Γερμανία. Ποιες ώρες αγωνίζονται οι Έλληνες αθλητές.

Η πέμπτη ημέρα των αγώνων στο Μόναχο είναι και η ημέρα όπου το ενδιαφέρον στρέφεται στη μικρή και μεγάλη σκυτάλη, εκεί όπου η χώρα μας έχει εκπροσώπηση σε τρεις αποστάσεις.

Πρώτη ξεκινάει την προσπάθεια της η ομάδα 4Χ100μ. των Ανδρών, η οποία θα τρέξει στην τέταρτη διαδρομή με τον Κώστα Ζήκο να είναι στην εκκίνηση, τον Θοδωρή Βροντινό να ακολουθεί, τον Παναγιώτη Τριβυζά στη στροφή και τον Γιάννη Νυφαντόπουλο στην τελευταία θέση. Η ομάδα έχει δουλέψει καλά και είναι σε θέση να διεκδικήσει μια καλή επίδοση. Την πρόκριση για τον τελικό θα πάρουν οι τρεις πρώτες ομάδες από τις δυο σειρές και οι δύο καλύτεροι χρόνοι. Η ελληνική ομάδα έχει τρέξει φέτος σε 39.10 επίδοση που της επιτρέπει να σκέφτεται μια καλή παρουσία.

Στην δύσκολη πρώτη διαδρομή θα αγωνιστούν τα κορίτσια της ομάδας 4Χ100 μ. γυναικών. Η Στέλλα Μιχαηλίδου στο ντεμπούτο της στη διοργάνωση, θα δώσει τη σκυτάλη στην πρωταθλήτρια των εμποδίων Ελισάβετ Πεσιρίδου, στην στροφή θα τρέξει η Άρτεμις Αναστασίου, που προέρχεται από την καλή παρουσία στα 200 μ. και τελευταία θα αγωνιστεί η έμπειρη Ραφεάλα Σπανουδάκη. Η ομάδα μας έχει αρκετά δύσκολο έργο και τα μέλη της θα χρειαστεί να ξεπεράσουν τον εαυτό τους για να διεκδικήσει πρόκριση στις οχτώ καλύτερες της Ευρώπης. Οι Κορίνα Πολίτη, Ανδριάνα Φέρρα, Δέσποινα Μουρτά και Δήμητρα Γναφάκη θα αγωνιστούν στην ομάδα 4Χ400 μ. των γυναικών, που τρέχει στην πρώτη προκριματική σειρά. Η χώρα μας έχει πετύχει φέτος 3.33.65, επίδοση που θα επιδιώξει να βελτιώσει.

Στον προκριματικό του ύψους αγωνίζεται η Τατιάνα Γκούσιν, με στόχο την πρόκριση στον τελικό. Η αθλήτρια της Ιωάννας Σιώμου, παρότι κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο Μόναχο είχα κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο είναι σε καλή κατάσταση και σε θέση να διεκδικήσει να πετύχει το άλμα που θα τη στείλει στις 12 καλύτερες. Το όριο πρόκρισης έχει οριστεί στο 1,94 μ., ωστόσο δύσκολα ο πήχης θα πάει τόσο υψηλά. Η Γκούσιν προέρχεται από την καλή εμφάνιση στο Όρεγκον όπου πέρασε το 1,90 μ. κι έμεινε στην ουσία εκτός τελικού για ένα χαμένο άλμα.

Η Σπυριδούλα Καρύδη είναι η ελληνική συμμετοχή στο απογευματινό πρόγραμμα της πέμπτης ημέρας. Η νεαρή αθλήτρια έχει πετύχει ήδη τον πρώτο της στόχο στη διοργάνωση, που ήταν η πρόκριση στον τελικό και πλέον προσανατολίζεται στο να κυνηγήσει τη βελτίωση του φετινού της ρεκόρ.

5η ημέρα – Παρασκευή (19/8)

11.00 4Χ100 μ. (Α) με ελληνική συμμετοχή

11.00 Ακοντισμός (Α) προκριματικά Α΄γκρουπ

11.05 Ύψος (Γ) με ελληνική συμμετοχή ( Γκούσιν)

Γκούσιν) 11.25 4Χ100 μ. (Γ) με ελληνική συμμετοχή

11.50 800 μ. (Γ) Ημιτελικά.

12.10 4Χ400 μ. (Α) προκριματικά.

12.15 Ακοντισμός (Α) προκριματικά Β΄γκρουπ

12.40 4Χ400 μ. (Γ) με ελληνική συμμετοχή

Απόγευμα

21.20 Δισκοβολία (Α) Τελικός

21.27 800 μ. (Α) Ημιτελικά

21.45 1.500 μ. (Γ) Τελικός

21.55 Τριπλούν (Γ) Τελικός με ελληνική συμμετοχή (Καρύδη)

(Καρύδη) 22.00 3.000 μ. στιπλ (Α) Τελικός

22.20 200 μ. (Α) Τελικός

22.45 400 μ. εμπ. (Γ) Τελικός

23.00 400 μ. εμπ. (Α) Τελικός

23.22 200 μ. (Γ) Τελικός