“Ακρόπολις”: Ελλάδα - Τουρκία... η πρόβα τζενεράλε για την “επίσημη αγαπημένη”

Σημαντικός για πολλούς λόγους είναι ο αγώνας στο ΟΑΚΑ, όπου η “επίσημη αγαπημένη” θα παραταχθεί απέναντι στην Εθνική Τουρκίας.

Τον τρίτο και τελευταίο αγώνα στο τουρνουά Ακρόπολις θα δώσει σημερα (21:00, ΕΡΤ1) η Εθνική Ομάδα μπάσκετ των Ανδρών.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει την Τουρκία στο δυνατότερο παιχνίδι του τουρνουά. Μετά τις νίκες με Πολωνία και Γεωργία η ομάδα του Ιτούδη θέλει να κάνει το 3Χ3.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ηττήθηκε από την Πολωνία, το βράδυ της Πέμπτης, στη 2η αγωνιστική ημέρα του τουρνουά.

Για την Ελλάδα αναμένεται και η επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, αφού έμεινε εκτός για την αναμέτρηση απέναντι στη Γεωργία.

Το ΟΑΚΑ αναμένεται να είναι γεμάτο, καθώς τα εισιτήρια έχουν σχεδόν εξαντληθεί.

Ο αγώνας απέναντι στην Τουρκία αποτελεί την "πρόβα τζενεράλε" πριν τα παιχνίδια με Σερβία (25/8) και Βέλγιο (28/8) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και στη συνέχεια ακολουθεί το Eurobasket.

Στο β' μέρος, όταν μπήκαν... επιτέλους τα μακρινά σουτ, η εθνική απέκτησε τον έλεγχο του αγώνα με τη Γεωργία, για να επικρατήσει με 80-67, και να διπλασιάσει τις νίκες της στο 31ο Τουρνουά «Ακρόπολις», στο πλαίσιο της 2ης ημέρας.

Όπως και με την Πολωνία, οι παίκτες του Δημήτρη Ιτούδη έδειξαν δύο πρόσωπα, επιτρέποντας στο ά μέρος της Γεωργίας να μη χάσει το προβάδισμα, λόγω της υπεροχής των παικτών του Ηλία Ζούρου στα ριμπάουντ, αλλά και των 2/17 τριπόντων της Ελλάδας.

Η περιφέρεια ήταν αυτή που... ξεκόλλησε την εθνική στην 3η περίοδο, με μεγάλα σουτ από Ντόρσεϊ, Λούντζη, Παπανικολάου και Κασελάκη, ενώ στην 4η περίοδο ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος προέρχεται από τραυματισμό... θυμήθηκε ποιος είναι και έδωσε ρεσιτάλ φτάνοντας τους 21 πόντους. Με 21 πόντους και 8 ριμπάουντ τέλειωσε το ματς, από πλευράς Γεωργίας, ο παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς, Σάντρο Μαμουκελασβίλι.

