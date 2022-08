Κοινωνία

Πάτρα: έκρυψαν τη μητέρα τους στη φοιτητική εστία για να γλιτώσει από τον πατέρα τους

Ο εν διαστάσει σύζυγός της, έφτασε μέχρι την πόλη για να εντοπίσει τη γυναίκα.

Ένα απίστευτο σκηνικό εκτυλίχθηκε στην Πάτρα, όταν η φοιτητική εστία της πόλης έγινε "καταφύγιο" για μια μητέρα που σπουδάζουν εκεί τα παιδιά της.

Πιο συγκεκριμένα, η γυναίκα που ήρθε από νησί του Αιγαίου, στα τρία της παιδιά που είναι φοιτητές οι οποίοι την φιλιξένησαν στις εστίες του Πανεπιστήμίου, ουσιαστικά για να την "κρύψουν" από τον πατέρα τους, ο οποίος ήλθε άρον άρον από το νησί για να εντοπίσει και να συναντήσει την σύζυγό του.

Ο άνδρας έκανε τα πάντα για να την εντοπίσει, μέχρι που όταν έμαθε πως είχε πονόδοντο απευθύνθηκε σε οδοντίατρο της Πάτρας που γνώριζε, για να ρωτήσει αν η γυναίκα του πήγε εκεί.

Η εν διαστάσει σύζυγος έχει ήδη υποβάλει ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του και σύμφωνα με χθεσινές πληροφορίες της «Π» μέχρι και χθες δεν είχε δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Αγνωστο παραμένει αν ο άνδρας κατάφερε να την εντοπίσει, είτε φοβούμενος τα ασφαλιστικά μέτρα, είτε την οργή των γιων του. Τα τρία αδέλφια ετοιμάζονται να γίνουν λαμπροί επιστήμονες, όμως παράλληλα αναγκάστηκαν να βιώσουν και αυτή την κατάσταση. Το χειρίστηκαν όμως έξυπνα και τελικά προστάτευσαν την αγαπημένη τους μητέρα.

