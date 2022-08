Οικονομία

ΑΑΔΕ: επιχειρήσεις εστίασης “έφαγαν”… κρυφό τζίρο εκατομμυρίων ευρώ

Τι έδειξαν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ. Πώς απέκρυπταν τα εισοδήματά τους επιχειρήσεις.

Εντυπωσιακά είναι τα αποτελέσματα των ελέγχων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε επιχειρήσεις εστίασης, αναφορικά με την έκδοση αποδείξεων, όταν οι παραγγελίες γίνονται μέσω των πλατφορμών delivery.

Πρόκειται για ελέγχους, οι οποίοι:

Είναι στοχευμένοι, δηλαδή οι επιχειρήσεις, που ελέγχονται, έχουν επιλεχθεί μέσω του ειδικού αλγορίθμου ανάλυσης κινδύνου.

Πραγματοποιούνται με τη βοήθεια των στοιχείων, που λαμβάνει διαρκώς η ΑΑΔΕ από τις πλατφόρμες παραγγελιοληψίας, και τα οποία συγκρίνονται με τις αποδείξεις λιανικής, οι οποίες έχουν κοπεί για τις συγκεκριμένες παραγγελίες.

Με βάση, λοιπόν, αυτά, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ εντόπισαν 14 επιχειρήσεις εστίασης, οι οποίες

δεν έκοψαν 449.000 αποδείξεις

για παραγγελίες συνολικής αξίας 5,15 εκατομμυρίων ευρώ !

δηλαδή, οι επιχειρήσεις αυτές εισέπραξαν από τους πελάτες τους, αλλά δεν απέδωσαν στην εφορία ΦΠΑ 592.000 ευρώ !

Αναλυτικά:

Καφετέρια στην Κρήτη, για τις χρήσεις 2019 έως 2020, δεν υπέβαλε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, αποκρύπτοντας έσοδα συνολικής αξίας 1.440.000Euro.

Σε εστιατόριο στον Κεντρικό τομέα Αθηνών, για τις χρήσεις 2019 έως 2021, διαπιστώθηκε η μη έκδοση 91.300 φορολογικών στοιχείων συνολικής καθαρής αξίας 685.000Euro.

Σε κρεπερί στην Ήπειρο, για τις χρήσεις 2017 έως 2019, διαπιστώθηκε η μη έκδοση 92.800 φορολογικών στοιχείων, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη 400.000Euro.

Σε κρεπερί στην Θεσσαλία, για τις χρήσεις 2018 έως 2020, διαπιστώθηκε η μη έκδοση 40.400 φορολογικών στοιχείων, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη 285.000Euro.

Σε αναψυκτήριο στην Θεσσαλονίκη, για τις χρήσεις 2018 έως 2020, διαπιστώθηκε η μη έκδοση 42.530 φορολογικών στοιχείων, με συνολικό ύψος αποκρυβείσας ύλης 270.000Euro.

Σε πιτσαρία στην Μαγνησία, για τις χρήσεις 2018 έως 2020, διαπιστώθηκε η μη έκδοση σε 20.300 περιπτώσεις, συνολικού ύψους αποκρυβείσας ύλης 210.000Euro.

Σε αναψυκτήριο, στον Νότιο τομέα Αθηνών, για τις χρήσεις 2019 έως 2021, διαπιστώθηκε η μη έκδοση 62.340 φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας 200.000Euro.

Σε εστιατόριο στην Αχαΐα, για τις χρήσεις 2017 έως 2019, διαπιστώθηκε η μη έκδοση απροσδιόριστου πλήθους φορολογικών στοιχείων, με συνολικό ύψος αποκρυβείσας ύλης 180.000Euro.

Σε εστιατόριο στην Αχαΐα, για τις χρήσεις 2017 έως 2019, διαπιστώθηκε η μη έκδοση φορολογικών στοιχείων σε 27.550 περιπτώσεις, με συνολικό ύψος αποκρυβείσας ύλης 175.000Euro.

Σε μαγειρείο στη Θεσσαλονίκη, για τις χρήσεις 2019 έως 2022, διαπιστώθηκε η μη έκδοση φορολογικών στοιχείων σε 9.023 περιπτώσεις, με συνολικό ύψος αποκρυβείσας ύλης 166.000Euro.

Σε εστιατόριο στην Αχαΐα, για τις χρήσεις 2017 έως 2019, διαπιστώθηκε η μη έκδοση φορολογικών στοιχείων σε 38.700 περιπτώσεις, συνολικού ύψους αποκρυβείσας ύλης 165.000Euro.

Σε εστιατόριο στην Αχαΐα, για τις χρήσεις 2017 έως 2020, διαπιστώθηκε η μη έκδοση φορολογικών στοιχείων σε 19.980 περιπτώσεις, συνολικού ύψους αποκρυβείσας ύλης 161.000Euro.

Σε εστιατόριο στην Αχαΐα, για τις χρήσεις 2017 έως 2020, διαπιστώθηκε η μη έκδοση 3.409 φορολογικών στοιχείων, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 138.000Euro.

Σε καφετέρια στα Ιωάννινα, για τις χρήσεις 2017 έως 2018, διαπιστώθηκε η μη έκδοση 734 φορολογικών στοιχείων, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 100.800Euro.

