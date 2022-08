Life

Alimos Classic Car Sunday 3 - Alimos Classic Motorbike Sunday: “μαγεία” σε δύο και τέσσερις τροχούς

Δύο θεματικές εκδηλώσεις του Αλίμου, που έγιναν θεσμός, θα πραγματοποιηθούν σε δύο διαδοχικές Κυριακές, μαγνητίζοντας τα βλέμματα όσων λατρεύουν τους τέσσερις, αλλά και τους δύο τροχούς.

Το Alimos Classic Car Sunday 3 διοργανώνεται φέτος από τον Δήμο Αλίμου και τον Νίκο Μαστοράκη, με τη φιλική συμβολή της ΦΙΛΠΑ (που γιορτάζει τα 50 χρόνια της) και θα φιλοξενήσει τόσο ιδιώτες με εκθαμβωτικά κλασικά, vintage και νεότερα αυτοκίνητα αλλά και λέσχες που έχουν φτιάξει οι φανατικοί οπαδοί των Fiat 500, των Renault 2CV, των σημαντικότερων Alpha Romeo.

Φυσικά, η δυναμική κατηγορία των Power Cars με αμερικάνικα κυρίως «τέρατα» θα συγκεντρώσει και φέτος το νεανικότερο κοινό, ενώ δεν θα λείψει και η κατηγορία των «ιστορικών στρατιωτικών» με πολλά... αιωνόβια μπαρουτοκαπνισμένα οχήματα.

Αυτοκίνητα που πολλοί δεν θα δουν ποτέ από κοντά, στη ζωή τους – πόσο μάλλον τόσα μαζί, που κόβουν την ανάσα.

Σημαντική αλλαγή φέτος θεωρούν οι οργανωτές την ανάδειξη του δημοφιλέστερου αυτοκινήτου που θα γίνει με διαδικτυακή ψηφοφορία. Ο ιδιοκτήτης του «νικητή» τετράτροχου, θα πάρει ένα πολυτελές πακέτο ψυχαγωγίας του Αλίμου, από VIP περιποίηση Σαββατοκύριακου στην οργανωμένη παραλία, μέχρι ελευθέρας για δυο άτομα, όλη τη σεζόν στο Cine Alimos.

Όλα τα πληρώματα των κλασικών αριστουργημάτων, παίρνουν χρυσοκέντητα αναμνηστικά καπελάκια, αφίσες και άλλα δώρα, μαζί με τη φιλοξενία στη... σκιά κάτω από δεκάδες ομπρέλες και έχοντας την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους, γύρω από φιλόξενα τραπέζια, στο μεταμορφωμένο Cine Alimos.

Οι συμμετοχές έχουν αρχίσει να καταφθάνουν και φέτος πληροφορίες για το ACCS 3 θα βρει κάποιος στο Facebook, το Instagram και τη διεύθυνση alimosevents@ gmail. Com

Σε συνεργασία με την Ελληνική Λέσχη Φίλων Κλασικής Μοτοσικλέτας και τον Νίκο Μαστοράκη, ο Δήμος Αλίμου διοργανώνει και την δεύτερη Alimos Classic Motorbike Sunday, την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου.

Στον πεζόδρομο κατηφορίζουν χωρίς καμιά... βοήθεια, υπέργηρες μεν, αλλά ιστορικές μοτοσικλέτες, που διατηρούν τη δύναμη, το πνεύμα και την αντοχή που είχαν, την ημέρα που βγήκαν από τα μεγάλα εργοστάσιά τους.

Πάνω από 100 μεγάλες (σε ηλικία και κυβισμό) «μηχανές» από την ταπεινή Vespa μέχρι την αλαζονική Harley, όλη η οικογένεια μοναδικών δίτροχων θα απλωθεί, μέσα σε rock'n'roll και hard rock, για κάπου 5 ώρες πλάι στο κύμα, και η είσοδος για το κοινό θα είναι από τις 2:00 το μεσημέρι μέχρι τις 7:30, φυσικά ελεύθερη.

Συμμετοχές στην ΕΛΦΚΜ ή στο alimosevents@gmail.com

«Είναι δύο Κυριακές γιορτής ιστορίας, αισθητικής και πολιτισμού που έγιναν θεσμός» δήλωσε ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης για τις δύο θεαματικές Κυριακές, συμπληρώνοντας πως «στις 11 Σεπτεμβρίου γιορτάζουν τα κλασικά αυτοκίνητα που φέρνουν στον Άλιμο κάπου 20,000 θεατές και μία Κυριακή μετά, στις 18, οι κλασικές αθάνατες μοτοσικλέτες. Εκατοντάδες από τα ωραιότερα και σπανιότερα δείγματα, πλάι στη θάλασσα, στον παραλιακό μας πεζόδρομο που μετατρέπεται σε ένα πανέμορφο πανηγύρι όλων των αισθήσεων για πάνω από δώδεκα ώρες».

