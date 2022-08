Life

Η Χριστιάννα Οικονόμου για το “SUPER INFLUENCER” στο ΑΝΤ1+ (βίντεο)

Τι είπε η Χριστιάννα Οικονόμου στην εκπομπή “Καλοκαίρι Μαζί” για το 3o επεισόδιο του ντοκιμαντέρ reality που έρχεται… “με άρωμα Ελλάδας”, στην streaming πλατφόρμα του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1 ήταν την Παρασκευή η Χριστάννα Οικονόμου, με αφορμή την έναρξη προβολής από σήμερα, του τρίτου επεισοδίου του SUPER INFLUENCER στο ΑΝΤ1+.

Ρομαντική και αυθεντική, η Χριστιάννα άφησε το Λονδίνο και μια πολλά υποσχόμενη καριέρα για να ακολουθήσει το όνειρό της στις Μικρές Κυκλάδες και να αφοσιωθεί στην αγάπη της για τη θάλασσα και τα ελληνικά νησιά. Κατάφερε να δημιουργήσει το δικό της ξεχωριστό brand και να το επικοινωνεί καθημερινά μέσα από τα social media.

Μιλώντας στον Αντώνη Φουρλή και στην Ηρώ Ράντου, η Χριστιάννα Οικονόμου, που θεωρεί πλέον τον εαυτό της ως «παιδί» των Μικρών Κυκλάδων, έχοντας κερδίσει την αγάπη των ανθρώπων σε όλα τα νησιά που έχει ζήσει, μίλησε για το μοναδικό project της, «Καράβια που δεν Φοβήθηκαν», μέσα από το οποίο κατάφερε μέσα σε 7 χρόνια να αναπαλαιώσει, με τη δική της ξεχωριστή αισθητική, 7 καΐκια σε 7 ελληνικά νησιά.

Όσοι την γνωρίζουν, δεν διστάζουν να μιλήσουν για τη θετική επιρροή που ασκεί με τον τρόπο ζωής και την ενέργειά της, καθώς αξιοποιεί τη δύναμη των social media για να προωθήσει το έργο της, χωρίς να αποσκοπεί σε προσωπικό κέρδος. Υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει παρθενογένεση στα social media, αλλά ταυτόχρονα απογοητεύεται από την ωμή και κακή αντιγραφή, κάτι που έχει βιώσει η ίδια στο παρελθόν.

Στο επεισόδιο, η κάμερα την ακολουθεί στις τελευταίες εργασίες στο καΐκι της Αμοργού, με το οποίο ολοκληρώνεται ο κύκλος του project «Kαράβια που δεν Φοβήθηκαν», στα εγκαίνια αυτού και το γλέντι που ακολουθεί, αλλά και στη συνάντησή της με τον καπετάνιο του θρυλικού «Σκοπελίτη». Ταυτόχρονα, το επεισόδιο καταγράφει την καθημερινότητά της στο showroom της στην Πάρο.

Η Χριστιάννα αποκαλύπτει τις δικές της κόκκινες γραμμές της σε σχέση με τις απαιτήσεις των υποψήφιων χορηγών, ενώ αναφέρεται στο προσωπικό της στυλ και στους σχεδιαστές που της έχουν ζητήσει να φωτογραφηθεί με τα ρούχα τους. Επιπλέον, με γνώμονα τη διαρκή της ανάγκη για εξέλιξη, συζητά για την αναβάθμιση και ανανέωση του site της, ενώ δείχνει και την iconic φωτογράφηση των αντικειμένων του e-shop της σε ένα καΐκι στις Σπέτσες.

Ένα επεισόδιο που ζωγραφίζει το πορτρέτο της Χριστιάννας με το γαλανό και το λευκό της Ελλάδας και μας ταξιδεύει νοερά στις θάλασσες του Αιγαίου αποκλειστικά μέσα από τη streaming πλατφόρμα ΑΝΤ1+, κάνοντας εγγραφή στο antennaplus.gr με 14 ημέρες δωρεάν δοκιμή.

