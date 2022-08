Κοινωνία

Ηράκλειο: Συγκλονίζει η ανάρτηση της χήρας του άνδρα που τον καταπλάκωσε δέντρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκινεί η σύζυγος του αδικοχαμένου οδηγού της μηχανής σε ανάρτηση στο facebook "Καλό παράδεισο ψυχή μου".

Θλίψη επικρατεί στο νησί της Κρήτης μετά τη χθεσινή αδιανόητη τραγωδία που έλαβε χώρα σε μια από τις πιο πολυσύχναστες οδικές αρτηρίες του Ηρακλείου, τη Λεωφόρο Δημοκρατίας.

Ο 51χρονος συμπολίτης μας, o επιπλοποιός Παναγιώτης (Πάνος) Μητρέλος, βρήκε ακαριαίο θάνατο όταν καταπλακώθηκε από ένα τεράστιο δέντρο, την ώρα που είχε σταματήσει με το μηχανάκι του σε φανάρι, περιμένοντας να ανάψει το «πράσινο»!

Το απίστευτο συμβάν σημειώθηκε μπροστά σε δεκάδες περαστικούς (πεζούς και οδηγούς), οι οποίοι αδυνατούσαν να πιστέψουν αυτό που έβλεπαν με τα ίδια τους τα μάτια.

Την ίδια στιγμή, συγκινεί η ανάρτηση της χήρας του αδικοχαμένου Πάνου, η οποία αναφέρει στο Facebook:

«Άδικο, πολύ άδικο και ξαφνικό. Τριάντα χρόνια μαζί με 3 παιδιά, να σε χάσω με τρόπο που δεν μπορώ να πιστέψω. Καλό παράδεισο ψυχή μου».

Η κηδεία του Παναγιώτη Μητρέλου θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022, στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Κυρίου, στο νέο κοιμητήριο Ηρακλείου, όπου και θα ψαλεί η νεκρώσιμος ακολουθία στις 4 μ.μ.

Πηγή: neakriti.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Γιώργος Μάγκας - Τζούλη Μάγκα: Τηλεφωνούσαν τα παιδιά μας και ρωτούσαν αν πέθανε ο πατέρας τους (βίντεο)

Η Apple εντόπισε κενό ασφαλείας σε iPhone, iPad και Mac

Αγρίνιο: ήταν νεκρός για μέρες σε διαμέρισμα πολυκατοικίας (εικόνες)