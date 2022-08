Πολιτική

Κόντρα Θεοδωρικάκου - Σοϊλού για το PKK και το Λαύριο

Ηχηρή απάντηση του Υπ. Προστασίας του Πολίτη στις νέες τουρκικές προκλήσεις για εκπαίδευση μελών του PKK. Ο Σοϊλού κατηγόρησε για εκπαίδευση τρομοκρατών τις ΗΠΑ και την Γερμανία.

Κατά της Ελλάδας στρέφεται για ακόμη μια φορά ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού επιμένοντας πως η χώρα μας «εκπαιδεύει μέλη του PKK στο Λαύριο».

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Σουλεϊμάν Σοϊλού έβαλε επίσης στο «κάδρο» τόσο τη Γερμανία όσο και τις ΗΠΑ ως χώρες που υποθάλπουν τρομοκράτες.

«Δυστυχώς η Ελλάδα και πάλι ενεργοποίησε τον στρατόπεδο του Λαυρίου, υπάρχει και η Γερμανία… Και παρά αυτή τη φάση, και παρόλο που αυτή η περίοδος είναι αυτή που η Ευρώπη και οι ΗΠΑ στηρίζουν περισσότερο το PKK, στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας είμαστε στην πιο πετυχημένη περίοδο μας» επεσήμανε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών,όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΙ

Ο Σουλεϊμάν Σοϊλού σύμφωνα με το ΚΥΠΕ τον Φεβρουάριο του 2022 είχε επίσης πει πως «μέλη του ΡΚΚ εκπαιδεύονται στο στρατόπεδο του Λαυρίου στην Ελλάδα και στη συνέχεια πηγαίνουν στο Βόρειο Ιράκ» συμπληρώνοντας λέγοντας τότε ότι το στρατόπεδο του Λαυρίου έχει ενεργοποιηθεί τους τελευταίους 7-8 μήνες.

«Υπάρχουν χώρες γύρω που θέλουν να χρησιμοποιήσουν όλη αυτή την πολυπλοκότητα, όπως η Ελλάδα. Για παράδειγμα, η Ελλάδα έχει ενεργοποιήσει το στρατόπεδο του Λαυρίου, το οποίο έχει τη σφραγίδα των Ηνωμένων Εθνών, υπέρ της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK, εδώ και περίπου 7-8 μήνες», ισχυρίστηκε.

Ο Τούρκος υπουργός είχε επίσης πει ότι διαβίβασαν αυτή την εικόνα στην ελληνική κυβέρνηση. «Ξέρουμε ονομαστικά έναν-έναν αυτούς που μετέφερε το ΡΚΚ στο Λαύριο και ονομαστικά έναν- έναν τους τρομοκράτες που από το Λαύριο θα μεταφέρει στο βόρειο Ιράκ, πιο σωστά αυτούς που θέλει να κάνει τρομοκράτες τους ξέρουμε ονομαστικά έναν -έναν» δήλωσε.

«Εάν δεν είχαν ενεργοποιήσει το στρατόπεδο του Λαυρίου, η συμμετοχή φέτος στην τρομοκρατική οργάνωση θα ήταν μικρότερη» συμπλήρωσε.

Σκληρή απάντηση Θεοδωρικάκου στις προκλητικές δηλώσεις Σοϊλού

Άμεση ήταν η αντίδραση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εσωτερικών. Συγκεκριμένα τόνισε:

«Οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εσωτερικών ότι η Ελλάδα είναι κέντρο εκπαίδευσης τρομοκρατών είναι προκλητικές και δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια και την πραγματικότητα. Και αυτό το γνωρίζει ολόκληρη η Ευρώπη. Όπως γνωρίζει πολύ καλά, ότι η Τουρκία συνεχίζει και εργαλοποιεί δυστυχισμένους ανθρώπους , τους παράτυπους μετανάστες, όπως το έκανε και τον Μάρτιο του 2020, σπρώχνοντάς τους πολλές φορές βιαίως προς τα σύνορά μας, τα οποία είναι τα σύνορα της Ευρώπης με την Τουρκία. Δεν θα το επιτρέψουμε. Υπερασπιζόμαστε τα σύνορά μας στο όνομα του Διεθνούς Δικαίου».

