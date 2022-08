Κοινωνία

Φωτιά στη Θάσο: Προφυλακιστέος ο 65χρονος

Η απολογία του στον ανακριτή κράτησε πάνω από 4 ώρες, ωστόσο εξακολουθεί να αρνείται τις κατηγορίες.

Προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε ο 65χρονος από την Ποταμιά της Θάσου, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση σε βαθμό κακουργήματος για για τη φωτιά της Θάσου.

Νωρίτερα, κατά την είσοδό του στο Δικαστικό Μέγαρο δήλωσε ειρωνικά στους δημοσιογράφους πως “έβαλε την φωτιά για να γελάει”.

O 65χρονις θα οδηγηθεί στις φυλακές Κομοτηνής.

