Κόσμος

Γερμανία: Η διπλωματική ασυλία γλίτωσε τον Αμπάς από τη σύλληψη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μαίνεται ο σάλος από τη δήλωση περί Ολοκαυτώματος.



Ο Παλαιστίνιος ηγέτης Μαχμούντ Αμπάς είχε ασυλία κατά την επίσκεψή του στη Γερμανία εκτιμά το υπουργείο Εξωτερικών στο Βερολίνο. Έρευνα της γερμανικής αστυνομίας σε βάρος του για «υποκίνηση μίσους».

Δεν σβήνει με τίποτα η «φωτιά» που άναψε ο Μαχμούντ Αμπάς κατά την επίσκεψή του στη Γερμανία, κάνοντας λόγο για «50 ολοκαυτώματα του Ισραήλ σε βάρος των Παλαιστινίων»

Όπως εκτιμά το υπουργείο Εξωτερικών στο Βερολίνο και ενόψει της έρευνας που διεξάγει η αστυνομία σε βάρος του Παλαιστίνιου ηγέτη «για υποκίνηση μίσους», ο Αμπάς απολάμβανε «καθεστώς διπλωματικής ασυλίας».

«Κατά την εκτίμηση του υπουργείου Εξωτερικών, ισχύει για τον Μαχμούντ Αμπάς, για την επίσκεψή του στο Βερολίνο – καθώς επρόκειτο για επίσημη επίσκεψη με την ιδιότητά του ως εκπροσώπου της Παλαιστινιακής Αρχής – η ασυλία που προβλέπει το διεθνές δίκαιο, ακόμη και εάν η Γερμανία αυτή τη στιγμή δεν αναγνωρίζει κράτος Παλαιστίνης», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Κρίστοφερ Μπούργκερ.

Ο κ. Μπούργκερ διευκρίνισε πάντως ότι σχετικά με τους κανόνες της διαδικασίας που ξεκίνησε η αστυνομία, «είναι αρμοδιότητα των δικαστικών αρχών να εξετάσουν εάν στη συγκεκριμένη περίπτωση πληρούνται οι προϋποθέσεις ασυλίας, όπως περιγράφονται στο Σύνταγμα». Σύμφωνα με τη δική μας εκτίμηση πάντως, «ο κ. Αμπάς απολαμβάνει καθεστώς ασυλίας», τόνισε ο εκπρόσωπος.

Ειδήσεις σήμερα:

Γιώργος Μάγκας - Τζούλη Μάγκα: Τηλεφωνούσαν τα παιδιά μας και ρωτούσαν αν πέθανε ο πατέρας τους (βίντεο)

Η Apple εντόπισε κενό ασφαλείας σε iPhone, iPad και Mac

Αγρίνιο: ήταν νεκρός για μέρες σε διαμέρισμα πολυκατοικίας (εικόνες)