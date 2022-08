Αθλητικά

Νότιγχαμ Φόρεστ: Ανακοίνωσε τον Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ

Συνεχίζεται η μεταγραφική ενίσχυση για την ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη, με μια μεγάλη μεταγραφή, την 16η της περιόδου.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ συνεχίζει τη μεταγραφική ενίσχυσή της, καθώς ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση του Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ από τη Γουλβς για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Οι «κόκκινοι» δεν ανακοίνωσαν τις λεπτομέρειες της μεταγραφής, αλλά τα βρετανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι η Φόρεστ θα καταβάλει αρχικά ένα ποσό της τάξης των 25 εκατομμυρίων λιρών για τον 22χρονο μέσο, ο οποίος έχει αγωνιστεί στις «μικρές» εθνικές ομάδες της Αγγλίας από το επίπεδο κάτω των 16 ετών έως αυτό των Ελπίδων (κάτω των 21 ετών).

Τα σχετικά ρεπορτάζ αναφέρουν ότι το κόστος της μεταγραφής του Γκιμπς-Γουάιτ, μαζί με τα μπόνους επίτευξης στόχων, μπορεί να φτάσει τα 42,5 εκατομμύρια λίρες. Ο Γκιμπς-Γουάιτ, ο οποίος είναι «προϊόν» των ακαδημιών της Γουλβς, αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν με τη μορφή του δανεισμού στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και είχε απολογισμό 12 γκολ και 10 ασίστ σε 37 συμμετοχές.

Υπενθυμίζεται ότι η Νότιγχαμ Φόρεστ έχει αποκτήσει 16 παίκτες στη διάρκεια της τρέχουσας μεταγραφικής περιόδου, συμπεριλαμβανομένων του Τζέσι Λίνγκαρντ, μετά την αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, και του Νέκο Γουίλιαμς από τη Λίβερπουλ.