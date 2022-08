Κόσμος

Ουκρανία: Δήμαρχο ρωσική πόλης επέλεξε η Μόσχα για κυβερνήτη στο Χάρκοβο

Ο πρώην δήμαρχος της ρωσικής πόλης Κρασνοντάρ επελέγη για να τεθεί επικεφαλής της νέας «κυβέρνησης» που έχουν εγκαταστήσει οι Ρώσοι στην περιοχή του Χαρκόβου, στη βορειανατολική Ουκρανία, που ελέγχουν οι ίδιοι. Ο διορισμός αυτός είναι ο τελευταίος μιας σειράς ανάλογων κινήσεων, οι οποίες σύμφωνα με το Κίεβο είναι μέρος των προσπαθειών που καταβάλλουν οι Ρώσοι να προσαρτήσουν τα εδάφη του.

Ο Αντρέι Αλεξεγένκο παραιτήθηκε χθες, Πέμπτη, από δήμαρχος της πόλης Κρανοντάρ, που είναι η 16η μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας. Τώρα θα τεθεί επικεφαλής του νεοδιoρισθέντος από τη Ρωσία «υπουργικού συμβουλίου» στην επαρχία του Χαρκόβου, μετέδωσε σήμερα το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS, επικαλούμενο διάταγμα της διορισθείσας από τους Ρώσους τοπικής διοίκησης.

Η επαρχία του Χαρκόβου, η οποία έχει καταληφθεί μερικώς από τα ρωσικά στρατεύματα, περιβάλλει την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο. Εκτείνεται βόρεια των περιοχών του Λουγκάνσκ και του Ντιονέτσκ, τις οποίες η Μόσχα επιδιώκει να καταλάβει εξ ονόματος των αυτονομιστικών δυνάμεων που έχουν ανακηρύξει την ανεξαρτησία τους από το Κίεβο.

Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει κατά το παρελθόν ότι οι κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας δεν θα επιστρέψουν ποτέ υπό τον έλεγχο του Κιέβου και πως δημοψηφίσματα για την ένταξή τους στη Ρωσία ενδέχεται να διεξαχθούν το φθινόπωρο. Η Ουκρανία τα έχει χαρακτηρίσει «ψευδο-δημοψηφίσματα» και υποσχέθηκε ότι θα τα αποτρέψει.

Ο ρωσικός στρατός επί του παρόντος ελέγχει λιγότερη από την μισή περιοχή του Χαρκόβου. Οι ρωσικές δυνάμεις εγκατέλειψαν μια επίθεση εναντίον του Χαρκόβου τον Μάιο, έπειτα από μια σθεναρή ουκρανική αντίσταση, αλλά συνεχίζουν να βομβαρδίζουν την πόλη από θέσεις μακριά από τα περίχωρα της.

