ΠΟΥ - Έμπολα: Δύο σκευάσματα μονοκλωνικών αντισωμάτων για τη θεραπεία του

Τα κατασκευασμένα μονοκλωνικά αντισώματα μιμούνται τα φυσικά αντισώματα για να καταπολεμήσουν τις λοιμώξεις.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνέστησε σήμερα τη χρήση δύο σκευασμάτων με μονοκλωνικά αντισώματα εναντίον του Έμπολα, λέγοντας πως η χορήγηση αυτών των φαρμάκων σε συνδυασμό με καλύτερη φροντίδα έχουν φέρει επανάσταση "στη θεραπεία μιας ασθένειας που κάποτε θεωρείτο ότι προκαλεί σχεδόν βέβαιο θάνατο".

Είναι η πρώτη φορά που ο ΠΟΥ προχωρά σε συστάσεις για θεραπείες για την αντιμετώπιση του Έμπολα.

Τα φάρμακα --το Inmazeb της εταιρίας Regeneron και το Ebanga της Ridgeback (mAb114)-- χρησιμοποιούν εργαστηριακά κατασκευασμένα μονοκλωνικά αντισώματα που μιμούνται τα φυσικά αντισώματα για να καταπολεμήσουν τις λοιμώξεις.

"Η πρόοδος στην υποστηρικτική φροντίδα και στα φαρμακοθεραπευτικά σκευάσματα την τελευταία δεκαετία έχουν φέρει επανάσταση στη θεραπεία του Έμπολα. Η ασθένεια του ιού Έμπολα θεωρείτο κάποτε ότι προκαλεί σχεδόν βέβαιο θάνατο. Ωστόσο αυτό δεν συμβαίνει πλέον", δήλωσε ο Ρόμπερτ Φόουλερ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Τορόντο του Καναδά και συμπρόεδρος της ομάδας ανάπτυξης οδηγιών του ΠΟ Υγείας. Η αποτελεσματική φροντίδα και η χρήση αυτών των φαρμακευτικών αγωγών οδηγεί τώρα στην ανάρρωση της 'τεράστιας πλειονότητας' των ανθρώπων από τον Έμπολα, είπε, χωρίς να δίνει συγκεκριμένα στοιχεία.

Οι νέες συστάσεις ακολουθούν δοκιμές των φαρμάκων εναντίον του αιμορραγικού πυρετού στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στη διάρκεια του ξεσπάσματος του 2018-2020 εκεί. Η δρ Τζάνετ Ντίαζ, επικεφαλής της μονάδας κλινικής διαχείρισης του προγράμματος Υγειονομικών Εκτάκτων Καταστάσεων του ΠΟ Υγείας, δήλωσε στους δημοσιογράφους πως τα φάρμακα είναι διαθέσιμα τώρα στη ΛΔ του Κονγκό, όμως χρειάζεται να γίνει περισσότερη δουλειά προκειμένου να βελτιωθεί η δυνατότητα πρόσβασης.

"Δρόμοι πρόσβασης είναι μια προτεραιότητα για εργασία αυτή τη στιγμή", είπε.

