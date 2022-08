Υγεία - Περιβάλλον

Καραλής: Έπαθα κρίση πανικού και βυθίστηκα στο άγχος και την κατάθλιψη

Η ανάρτηση του επικοντιστή και η απόφαση του να τερματίσει τη σεζόν και να επικεντρωθεί στη ψυχική του υγεία.

Την απόφασή του να βάλει τέλος στη σεζόν του και να στρέψει την προσοχή του στην ψυχική υγεία του ανακοίνωσε σήμερα ο Εμμανουήλ Καραλής. Εξηγώντας την απόφασή του, ο 22χρονος αθλητής του επί κοντώ αναφέρει ότι υπέστη φέτος μια κρίση πανικού, με αποτέλεσμα να «βυθιστεί» γι' αρκετό καιρό στο άγχος και την κατάθλιψη.

Η ανάρτηση του Καραλή στο Twitter έχει ως εξής:

Μετά από έναν τραυματισμό που υπέστην στη διάρκεια της σεζόν του κλειστού στίβου, ακολούθησαν μια σειρά από περιστατικά που κατάφεραν να μειώσουν εντελώς το ηθικό μου.

Για πρώτη φορά αυτή τη χρονιά έπαθα μια πλήρη κρίση πανικού που κατά συνέπεια με έκανε να βυθιστώ στο άγχος και την κατάθλιψη γι' αρκετό καιρό. Πίεσα πολύ σκληρά τον εαυτό μου, προκειμένου να αντιστρέψω αυτήν την κατάσταση, αλλά αυτό απλά έκανε τα πράγματα χειρότερα και δυστυχώς ο "κακός" Μανόλο κυριάρχησε και ανέλαβε τον έλεγχο.

Ανάγκασα τον εαυτό μου να συνεχίσει στη σεζόν και να προσπαθήσει να είναι θετικός και να απολαμβάνει κάθε διοργάνωση, όπως το κάνω, αλλά πάντα ένιωθα χαμένος και χωρίς κίνητρο.

Είμαι κουρασμένος και αισθάνομαι εντελώς εξαντλημένος. Τελειώνω τη σεζόν μου εδώ. Χρειάζομαι λίγη ξεκούραση και έχω ανάγκη να επικεντρωθώ στην ψυχική υγεία μου για λίγο. Πρέπει να κάνω ένα βήμα πίσω και να κάνω ένα διάλειμμα, προκειμένου να ανακτήσω το χαμόγελό μου.