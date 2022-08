Life

Μπόρις Τζόνσον: Το φιλοδώρημα που άφησε σε εστιατόριο της Καρύστου

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, απόλαυσε χθες βράδυ δείπνο με θαλασσινά μαζί με την οικογένειά του σε παραλιακό εστιατόριο της Καρύστου.



Ο Τζόνσον, που συνοδευόταν από τη γυναίκα του, Κάρι, και τα δύο παιδιά τους, γευμάτισε χθες βράδυ στο εστιατόριο «Agalma Seaside Restaurant», ενώ στο τραπέζι τους βρέθηκαν και άλλοι φίλοι της οικογενείας.

Δύο Ουκρανοί εργαζόμενοι του εστιατορίου ζήτησαν από τον Βρετανό πρωθυπουργό να βγουν φωτογραφία μαζί του κι εκείνος δέχθηκε ευγενικά, όπως αναφέρει η «Daily Mail».

Ο Μπόρις Τζόνσον με την οικογένειά του διαμένουν σε μια βίλα κοντά στο εστιατόριο και έχουν εμφανιστεί σε διάφορες παραλίες και εστιατόρια της περιοχής.

Ο Αλέξανδρος Φράγκος, ιδιοκτήτης του εστιατορίου, είπε στην «Daily Mail»:

«Γνώριζα ότι ο Μπόρις και η οικογένειά του κάνουν τις διακοπές τους στην περιοχή, καθώς είναι θέμα συζήτησης για τους κατοίκους ολόκληρη την εβδομάδα. Την Πέμπτη λάβαμε ένα τηλεφώνημα και μάθαμε πως θα παρευρίσκονταν για δείπνο.

Για να είμαι ειλικρινής, δεν ήξερα τι να περιμένω, αλλά ήταν πολύ ευγενικός. Μίλησε σε όλο το προσωπικό και άφησε ακόμη και 50 ευρώ φιλοδώρημα, κάτι που τους χαροποίησε όλους.

Ήρθε στην κουζίνα, όπου μίλησε με δύο Ουκρανούς υπαλλήλους, τον Ζακ και την Κάτια, και τους είπε ότι είναι σημαντικό να στηρίξει η Βρετανία και η υπόλοιπη Ευρώπη την Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Έκατσαν περίπου 2,5 ώρες. Δοκίμασαν πολλά παραδοσιακά ελληνικά πιάτα και απόλαυσαν φρέσκο καλαμάρι και ψάρια από τοπικούς ψαράδες.

Είχαμε πολλούς πελάτες στο εστιατόριο και όλοι τον αναγνώρισαν. Με χαρά μίλησε σε όλους και πόζαρε μαζί τους για φωτογραφίες. Δεν μπορούσα να πιστέψω πόσο φιλικός ήταν. Το προσωπικό ξετρελάθηκε με το φιλοδώρημα».

