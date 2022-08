Κόσμος

Σουηδία: Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν τραυματίες, χωρίς όμως να έχει γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας τους.

Η σουηδική αστυνομία απέκλεισε σήμερα το απόγευμα ένα τμήμα ενός εμπορικού κέντρου στην πόλη Μάλμε, στη νότια Σουηδία, έπειτα από ένα επεισόδιο με πυροβολισμούς.

«Σημειώθηκαν πυροβολισμοί στο εμπορικό κέντρο Emporia στο Μάλμε» ανέφερε η αστυνομία στην ανακοίνωση που εξέδωσε. «Αστυνομικοί βρίσκονται στο σημείο και η περιοχή έχει αποκλειστεί», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Dagens Nyheter, που επικαλείται τον εκπρόσωπο της αστυνομίας Τζίμι Μόντιν, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα πυρά. Το επεισόδιο «θεωρείται λήξαν», σύμφωνα πάντα με τον εκπρόσωπο.

Ο Μόντιν είπε ότι δεν έχει κάποια πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση των τραυματιών.

Αδιευκρίνιστο παραμένει προς το παρόν αν ο δράστης συνελήφθη.

