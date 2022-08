Κιντ Κάντι: Έπαθε εγκεφαλικό ενώ νοσηλευόταν σε κέντρο απεξάρτησης

Life

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης, ο ράπερ μίλησε για τη συνεχιζόμενη κόντρα του με τον πρώην φίλο του Κάνιε Γουέστ.

Ο Κιντ Κάντι (Kid Cudi) πάντα μιλάει με ειλικρίνεια για τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει και τις φοβίες του, οι οποίες τον ανάγκασαν να απομακρυνθεί από τη μουσική.

Σε συνέντευξή του στο Esquire, ο ράπερ αποκάλυψε ότι υπέστη εγκεφαλικό δύο εβδομάδες μετά την εισαγωγή του σε κέντρο απεξάρτησης για κατάθλιψη και εθισμό στα ναρκωτικά το 2016.

Ο 38χρονος είπε ότι χρειάστηκε να νοσηλευτεί αφού το εγκεφαλικό μείωσε την ικανότητα του στο να μιλάει καθώς και την κίνησή του, λέγοντας στο περιοδικό ότι πλέον «όλα είναι καλά».

Αφού υποβλήθηκε σε φυσική αποκατάσταση για μήνες, ο Κάντι τελικά ένιωσε ότι έκανε μια σημαντική βελτίωση όταν πέρασε από οντισιόν για το έργο του Μπρόντγουεϊ, «Lobby Hero», με τον Μάικλ Σέρα.

Ο ράπερ έπρεπε να απομνημονεύσει πολλούς διαλόγους για τον ρόλο, τον οποίο τελικά δεν πήρε, ωστόσο ένιωσε νικητής.

«Απέδειξα στον εαυτό μου ότι μπορώ να το κάνω. Το χρειαζόμουν εκείνη τη στιγμή», είπε. «Ήμουν ευτυχής. Διάολε, ο εγκέφαλός μου είναι ακόμα δυνατός. Δεν έχασα κάτι με αυτό που συνέβη».

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης, ο ράπερ μίλησε για τη συνεχιζόμενη κόντρα του με τον πρώην φίλο του Κάνιε Γουέστ. Ο Κάντι είπε ότι ο Κάνιε πρέπει να μεγαλώσει και να αποδεχθεί την αίτηση διαζυγίου της Κιμ Καρντάσιαν.

«Αν δεν μπορείς να είσαι ενήλικας και να αντιμετωπίσεις το γεγονός ότι έχασες τη γυναίκα σου; Δεν είναι αυτό το πρόβλημα μου. Πρέπει να ανέχεσαι τα προβλήματα σου όπως κάθε άντρας σε αυτή τη ζωή», είπε, προσθέτοντας: «Έχω χάσει και γυναίκες. Και έπρεπε να το αντέξω. Δεν το χρειάζομαι αυτό στη ζωή μου».

Η κόντρα των δύο φίλων ξεκίνησε πέρυσι όταν η Καρντάσιαν έβγαινε με τον κωμικό Πιτ Ντέιβιντσον - έναν από τους καλούς φίλους του Κάντι.

