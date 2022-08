Αθλητικά

“Ακρόπολις”: Η Ελλάδα νίκησε την Τουρκία και κατέκτησε το τουρνουά

Σε ένα απολαυστικό παιχνίδι με πολλές ανατροπές, η «επίσημη αγαπημένη» πήρε το ροζ φύλλο αγώνα και κόντρα στην αξιόμαχη Τουρκία.

Παρά τις πολλές απουσίες (Γιάννης Αντετοκούνμπο, Παπαγιάννης, Παπαπέτρου), η εθνική ολοκλήρωσε αήττητη το 31ο Τουρνουά Ακρόπολις, επικρατώντας με 89-80 της Τουρκίας, στην 3η και τελευταία ημέρα και κατέλαβε την 1η θέση για 18η φορά στην Ιστορία της.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έκανε το καλύτερο παιχνίδι του με την εθνική, σημειώνοντας 19 πόντους, ενώ μάζεψε και 13 ριμπάουντ. Άξιος συμπαραστάτης του ο Κώστας Παπανικολάου, με 13 πόντους 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Σε ένα παιχνίδι με... νεύρα, τον Ομοσπονδιακό τεχνικό της Τουρκίας, Εργκίν Αταμάν, ν' αποβάλλεται με δεύτερη τεχνική ποινή και το παιχνίδι να είναι ντέρμπι, οι παίκτες του Δημήτρη Ιτούδη έδειξαν πως είναι έτοιμοι να βγουν μπροστά όταν χρειαστεί. Και η εθνική, στο τέλος μετέτρεψε το ντέρμπι σε... δική της υπόθεση, αφού μετά το 79-78), με σερί 6-0, από Ντόρσεϊ και Κώστα Αντετοκούνμπο προσπέρασε με 85-78 και έφτασε στη νίκη.

Ο γκαρντ των Σίξερς, Φουρκάν Κορκμάζ σημείωσε double double με 22 πόντους και 10 ασίστ, ενώ ο έτερος ΝΒΑερ της Τουρκίας, Τσεντί Οσμάν, είχε 17 πόντους και 6 ριμπάουντ. Στους 2 πόντους έμεινε ο Σέιν Λάρκιν, σε 27:52΄΄ συμμετοχής.

Τα δεκάλεπτα: 22-15, 42-43, 63-69, 89-80

ΕΛΛΑΔΑ (Δημήτρης Ιτούδης): Ντόρσεϊ 16 (1), Λούντζης, Λαρεντζάκης 5 (1), Αγραβάνης 4, Καλάθης 6, Σλούκας 10 (1), Μποχωρίδης, Ππαανικολάου 13 (3), Κουζέλογλου, Αντετοκούνμπο Κ. 19 (1), Κασελάκης 8 (2), Αντετοκούμπο Θ. (1)

ΤΟΥΡΚΙΑ (Εργκίν Αταμάν): Λάρκιν 2, Χαζέρ 10 (2), Μπιτίμ 2, Οσμάν 17 (2), Σαϊμπίρ 7 (1), Μαχμούτογλου 3 (1), Καμπατζά, Τουντσέρ, Σανλί 3 (1), Κορκμάζ 22 (4), Σενγκούν 10, Οσμάν 4

