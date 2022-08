Αθλητικά

Βόλος – Αστέρας Τρίπολης: Συγκλονιστικό παιχνίδι στην πρεμιέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με γκολ στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων κρίθηκε το αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Ο Χερόνιμο Μπαράλες, με προβολή στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων χάρισε τον έναν βαθμό στον Αστέρα Τρίπολης, στο Πανθεσσαλικό, καθώς διαμόρφωσε το τελικό 3-3, στην πρεμιέρα της Super League με τον Βόλο.

Αν και οι Αρκάδες προηγήθηκαν στο 28΄ με τον Ασιέρ Μπενίτο, η ομάδα της Μαγνησίας απάντησε με τρία γκολ, από τους Τομ Φαν Βεερτ (33΄), Πάολο Φερνάντες (56΄) και Μίλος Ντέλετις (65΄).

Ο Αστέρας μείωσε στο 68΄ με τον Λέο Τιλίκα και εκεί που όλα έδειχναν πως η επιστροφή στην Τρίπολη θα ήταν άνευ βαθμού για τους φιλοξενούμενους, ο Αργεντινός επιθετικός... μίλησε την κρίσιμη στιγμή.

Ειδήσεις σήμερα:

Πρεσβεία ΗΠΑ: Επικό βίντεο στήριξης στην Εθνική Ελλάδας και τον Giannis

Η Apple εντόπισε κενό ασφαλείας σε iPhone, iPad και Mac

Καύσωνας: η Φίνος Φιλμ μας... δροσίζει με επικές σκηνές (βίντεο)