Κοινωνία

Βέροια - 6χρονος με εγκεφαλική αιμορραγία: “Έχει αδειάσει το σπίτι μας”

Συγκλονίζει η μητέρα του μικρού Νικόλα, ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην Θεσσαλονίκη νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην ΜΕΘ. Πως εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του μικρού.

Συγκλονίζει η μητέρα του 6χρονου αγοριού από τη Βέροια που μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βέροιας με εγκεφαλική αιμορραγία και εν συνεχεία διακομίστηκε στην Θεσσαλονίκη, με «γέφυρα ζωής» από αστυνομικούς και ΕΚΑΒ, υποβλήθηκε σε επέμβαση και πλέον νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην ΜΕΘ.

«Έχει αδειάσει το σπίτι μας» λέει συγκινημένη η μητέρα του, που είδε τον 6χρονο γιο να καταρρέει στα χέρια της. Μιλώντας στο Open, προσθέτει «Εκεί που σκεφτόμαστε ότι όλα πάνε καλά, τον ψάχνουμε μέσα στο σπίτι μας».

«Τον έβαλα μέσα στο μπάνιο για το ξεπλύνω το παιδί και να συνέλθει εκεί έπεσε. Μέσα στα χέρια μου» επεσήμανε η γυναίκα που αγωνιά για το σπλάχνο της.

Ο μικρός Νικόλας νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και δίνει «μάχη» για τη ζωή του καθώς πριν από λίγα 24χρονα ένιωσε μία ξαφνική αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του.

Το αγόρι είχε εγκεφαλική αιμορραγία και άμεσα στήθηκε γέφυρα ζωής με τη συμμετοχή αστυνομικών ώστε να μεταφερθεί από τη Βέροια στη Θεσσαλονίκη.

Η κατάστασή του μετά το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε κρίνεται σταθερή ενώ όπως τόνισε ο πατέρας του, σιγά-σιγά οι γιατροί αρχίζουν να του κόβουν τα φάρμακα για να τον ξυπνήσουν.

Ο γενικός γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών, Χρήστος Συμεωνίδης σημείωσε αναφερόμενος στους αστυνομικούς που συμμετείχαν στη «γέφυρα ζωής» για το μικρό αγόρι. «Έπαψαν να είναι αστυνομικοί και έγιναν γονείς του. Όπως θα τρέχαμε για το δικό μας παιδί τρέξαμε και για τον Νικολάκη» δήλωσε.