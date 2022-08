Κοινωνία

Ηράκλειο: Η στιγμή της πτώσης του δέντρου που σκότωσε τον 51χρονο (βίντεο)

Συγκλονίζουν οι εικόνες από το δυστύχημα, που κόστισε την ζωή ενός οικογενειάρχη, που περίμενε στο φανάρι, επάνω στην μηχανή του. “Για μένα είναι δολοφονία”, λέει ο γιός του. Συγκινεί η ανάρτηση της γυναίκας του.

Κόβει την ανάσα το βίντεο από την πτώση του δέντρου στην λεωφόρο Δημοκρατίας το οποίο κόστισε την ζωή του 51χρονου Παναγιώτη Μητρέλου. Μέσα από κλειστό κύκλωμα ασφαλείας φαίνεται καρέ-καρέ η τραγική στιγμή που το τεράστιο δέντρο πέφτει στο οδόστρωμα τρομοκρατώντας πεζούς οδηγούς όπως και περίοικους.

Ένας συνάνθρωπος μας, χάθηκε τόσο άδικα, με τις εικόνες αυτές να προκαλούν αντιδράσεις σε πολίτες, επαγγελματίες και όχι μόνο, τονίζοντας την ανάγκη να διερευνηθούν σε βάθος τα αίτια της τραγωδίας και να αποδοθούν οι όποιες ευθύνες στους αρμόδιους.

Για το επίμαχο δέντρο το οποίο σκότωσε τον 51χρονο, καθώς και για άλλα …επικίνδυνα σημεία, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης είχε ενημερώσει τους αρμόδιους του δήμου Ηρακλείου από τον περασμένο Μάιο και μετά από αυτοψία που είχε πραγματοποιήσει, παρουσία του τηλεοπτικού συνεργείου της ΚΡΗΤΗ TV.

Και ο Σύλλογος Προστασίας Ανθρώπινης Ζωής « Ανθρώπινη Ασπίδα» έχει καταγράψει τα κακώς κείμενα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της πόλης του Ηρακλείου καθώς και στον ΒΟΑΚ, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχουν δρομολογηθεί , όπως σημειώνουν, ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Λίγα μέτρα από το σημείο της τραγωδίας, αρκετά δέντρα τα οποία έχουν πάρει επικίνδυνη κλήση, με τις εικόνες να κόβουν την ανάσα έξω από το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου και το 3Ο Λύκειο Ηρακλείου.

Δικαιοσύνη ζητά ο γιος του θύματος - «Για μένα είναι φόνος»

Προκαταρκτική εξέταση η οποία κινήθηκε αυτεπαγγέλτως, ξεκίνησε για την αδιανόητη τραγωδία η οποία έλαβε χώρα χθες, Πέμπτη 18 Αυγούστου, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας.

Την ίδια στιγμή, ο γιός του θύματος, Χρήστος, τονίζει πως ζητά δικαιοσύνη! «Όποιος είναι αρμόδιος να αναλάβει τις ευθύνες του για τον άδικο θάνατο του πατέρα μου. Χάθηκε ένας άνθρωπος για να φταίει άλλος, για μένα πρόκειται για φόνο».

Σύμφωνα τον ίδιο, ο πατέρας του ήταν ένας αγαθός άνθρωπος, χωρίς κακία για κανένα και πάντα με το χαμόγελο. «Κανείς δεν μπορεί να φέρει τον πατέρα μου πίσω. Θα κινηθώ δικαστικά», επεσήμανε.

Όπως αναφέρει, από τη στιγμή που πληροφορήθηκε το συμβάν δεν μπορούσε να το πιστέψει και ακόμα δεν έχει συνειδητοποιήσει τον χαμό του πατέρα του. «Η οικογένεια μου είναι σε άθλια κατάσταση, προσπαθούμε να δώσουμε κουράγιο ο ένας στον άλλο».

Παράλληλα, συγκλονίζει ο λόγος για τον οποίο ο 51χρονος Πάνος βρίσκονταν εκείνη την ώρα στα φανάρια της Λεωφόρου Δημοκρατίας. Ο άτυχος άνδρας φέρεται να έφυγε με το μηχανάκι προκειμένου να αλλάξει ένα δώρο που του είχαν πάρει λίγες ημέρες πριν για την ονομαστική του εορτή.

Την ίδια στιγμή, συγκινεί η ανάρτηση της χήρας του αδικοχαμένου Πάνου, η οποία αναφέρει στο Facebook: «Άδικο, πολύ άδικο και ξαφνικό. Τριάντα χρόνια μαζί με 3 παιδιά, να σε χάσω με τρόπο που δεν μπορώ να πιστέψω. Καλό παράδεισο ψυχή μου».

