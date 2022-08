Κοινωνία

ΥΠΕΝ: έρευνα για την θανάτωση αρκούδων στην Φλώρινα

Τι αναφέρεται από το Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την διερεύνηση των περιστατικών με θύματα αρκούδες. Τι αναμένεται για να γίνουν οι επόμενες κινήσεις.

Τα περιστατικά παράνομης θανάτωσης τριών αρκούδων στην περιοχή της Φλώρινας τους τελευταίους δύο μήνες, διερευνούν οι Υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από εντολή του υφυπουργού, Γιώργου Αμυρά, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Δασών Φλώρινας έχει γίνει η καταγραφή τριών περιστατικών:



βρέθηκε νεκρή αρκούδα σε προχωρημένη σήψη εντός της κοίτης ποταμού στην περιοχή Τ.Κ. Αγραπιδιάς. Στις 21 Ιουνίουστην περιοχή Τ.Κ. Αγραπιδιάς. Στις 11 Αυγούστου βρέθηκε νεκρή αρκούδα στην περιοχή Τ.Κ. Αγραπιδιάς. Στις 12 Αυγούστου βρέθηκε νεκρή αρκούδα σε προχωρημένη σήψη εντός του ρέματος στην περιοχή της Τ.Κ. Σκλήθρου.

«Η Διεύθυνση Δασών Φλώρινας από την πρώτη στιγμή προχώρησε στις παρακάτω ενέργειες», επισημαίνεται στην ανακοίνωση:



Και στις τρεις περιπτώσεις έγινε αυτοψία στα σημεία από την Ομάδα Άμεσης Επέμβασης της Διεύθυνσης Δασών Φλώρινας, την Ομάδα Άμεσης Επέμβασης του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ και τον Δήμο Αμυνταίου.

Αναμένονται τα αποτελέσματα των αυτοψιών της κτηνιάτρου του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, Δρ. Σύλβιας Καλογεροπούλου, προκειμένου η υπηρεσία να προβεί στις απαραίτητες κατά τον νόμο ενέργειες, όπως τις αναγκαίες ανακριτικές πράξεις.

Βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ και την ΕΛ.ΑΣ. για την αρτιότερη διερεύνηση της υπόθεσης.

«Οι υπηρεσίες του Υπουργείου βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ. για τη διαλεύκανση των υποθέσεων. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να προστατεύσουμε τον πληθυσμό του θηλαστικού, πάντοτε σε συνεργασία με τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ», δήλωσε, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση ο κ. Αμυράς.



«Σε σχέση με το ειδεχθές έγκλημα στη Φλώρινα και την προστασία της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα γενικότερα ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ ζητάει:

άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης και την παραδειγματική τιμωρία του ένοχου, την την άμεση θεσμοθέτηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την καφέ αρκούδα, την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή της ΚΥΑ για την προσέγγιση αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές.

Για να παραδώσουμε στα παιδιά μας έναν τόπο καλύτερο από ότι τον βρήκαμε!», τόνισε ο γενικός διευθυντής του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, Δρ. Αλέξανδρος Καραμανλίδης, καταλήγει η ανακοίνωση.

