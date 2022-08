Ζώδια

Ζώδια: Οι προβλέψεις για το Σαββατοκύριακο

Οι προκλήσεις του Σαββάτου και το κάλεσμα της Κυριακής για αλλαγή νοοτροπίας. Αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια.

Το Σάββατο έρχεται να καταλαγιάσει τα πάθη μας και μας καλεί να δούμε τα πράγματα αποστασιοποιημένα και όσο το δυνατό πιο ψύχραιμα, γιατί μόνο έτσι θα βγούμε από αδιέξοδα και θα βρούμε λύσεις. Μας λέει να κοιτάξουμε το «αύριο», όχι το «τώρα». Μας προκαλεί, μας προβοκάρει, κάνει ό,τι μπορεί να χάσουμε τη σοβαροφάνειά μας και τη σνομπ ή «ξινή» συμπεριφορά μας. Μας προτρέπει να απελευθερωθούμε από «πρέπει» και περιοριστικούς κανόνες, να δοκιμάσουμε τα όριά μας, να κόψουμε τις συναισθηματικές μας εξαρτήσεις και να κάνουμε ό,τι τραβά η όρεξή μας, χωρίς να λογοδοτήσουμε σε κανέναν. Οι φίλοι κι οι παρέες θα έχουν την τιμητική τους ενώ ο έρωτας είναι ελεύθερος και τρελιάρης. Δεν κολλάει σε στεγανά και δεν κλείνεται σε πλαίσια. Μας ωθεί να πειραματιστούμε, να κάνουμε την επιλογή μας με βάση αυτό που νιώθουμε, αδιαφορώντας για το αν είναι διαφορετικό, εκκεντρικό ή ενάντια στο κοινωνικό κατεστημένο.

Η Κυριακή έρχεται με διάθεση να μας ξεσηκώνει, να μας βγάλει από τη ζώνη ασφαλείας μας, να μας ξεβολέψει. Μας καλεί να ξεφύγουμε από τη ρουτίνα και την πεζή καθημερινότητα, να κάνουμε κάτι πρωτότυπο που θα μας αναζωογονήσει το πνεύμα. Μας προτρέπει να είμαστε ανοιχτόμυαλοι, να βλέπουμε μακριά, να μη βάζουμε όρια στις σκέψεις μας. Έχουμε μια επαναστατικότητα στις ιδέες και τις θεωρίες μας, ενώ προχωρημένες ή και προκλητικές απόψεις που μπορεί ακόμα και να σοκάρουν το μέσο όρο, βγαίνουν αβίαστα από το στόμα μας. Ο έρωτας, ξαφνικός κι αναπάντεχος, έρχεται να μας αναστατώσει, να αλλάξει τη ζωή και τα πλάνα μας, αποδεικνύοντας ότι «όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια, ο Θεός γελά». Επαγγελματικά, δεν μπορούμε να ενταχτούμε σε προγράμματα και ωράρια, να αποδεχτούμε στείρες ή «μεσαιωνικές» αντιλήψεις και είμαστε συνεχώς έτοιμοι να αντιπαρατεθούμε. Αμφισβητούμε την εξουσία και επιδιώκουμε την αυτονομία και την ανεξαρτησία μας.

ΚΡΙΟΣ

Οι αποφάσεις που θα πάρετε κι ενδεχομένως να αφορούν είτε σε προσωπικά είτε σε επαγγελματικά θέματα θα είναι σκληρές και αμετακίνητες. Είστε που είστε φορτωμένοι, με την παραμικρή αφορμή θα τα κάνετε όλα «γης μαδιάμ». Θα πέσετε μετά, ίσως και στα πατώματα, αλλά οι φίλοι σας θα είναι εκεί να σας στηρίξουν και να σας ξεσηκώσουν. Ερωτικά, από το «τίποτα» μπορεί να περάσετε στο «όλα», μέσα σε μια μέρα ή και το αντίστροφο. Η έξαψη και το πάθος κυριαρχούν κι εσείς νιώθετε πιο ζωντανοί από ποτέ.

ΤΑΥΡΟΣ

Κάποιες δυσάρεστες ειδήσεις που ενδεχομένως να αφορούν στη δουλειά σας θα σας χαλάσουν τη διάθεση, όμως ίσως τις διαισθανόσασταν, απλά διώχνατε κάθε σκέψη από το μυαλό σας. Το Σαββατοκύριακο, ωστόσο, θα σας δώσει τη δυνατότητα να ηρεμήσετε και να δείτε τα πράγματα από μια τελείως διαφορετική οπτική γωνία. Μια λύση μπορεί να είναι παρατραβηγμένη, αλλά θα σας ξελασπώσει. Από την άλλη, η συντηρητική έως και απόλυτη αντίληψή σας δε σας αφήνει να δείτε το προφανές: ότι στον έρωτα όλα είναι πιθανά κι όλα επιτρέπονται.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Στα ερωτικά σας, θα αναγκαστείτε να αποκοπείτε από ένα πρόσωπο ή μια κατάσταση εξ αιτίας των αφόρητων πιέσεων που θα δεχτείτε. Από την άλλη, ίσως έτσι να είναι καλύτερα, καθώς θα ανοίξει ο δρόμος μπροστά σας κι ανάλαφροι θα πάτε για άλλες περιπέτειες. Επαγγελματικά, μια συμφωνία ή συνεργασία μπορεί να ακυρωθεί αλλά μην στενοχωριέστε, ενδεχομένως να ήταν για καλύτερα. Μια πρωτότυπη ιδέα θα εξάψει την περιέργειά σας και θα ψάξετε το αν μπορεί να υλοποιηθεί.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Θα έρθετε αντιμέτωποι με κάποια δυσάρεστα γεγονότα που αφορούν είτε σε μια συνεργασία σας είτε το σπίτι ή την οικογένειά σας, τα οποία ωστόσο θα πρέπει να διαχειριστείτε με τη δέουσα ηρεμία, όσο δύσκολο κι αν σας είναι. Όταν η συναισθηματική σας φόρτιση καταλαγιάσει θα συνειδητοποιήσετε ότι μόνο έτσι ενδεχομένως θα ξεκολλάγατε από καταστάσεις και θα ξεκινούσατε μια καινούργια πορεία. Ερωτικά, διστάζετε να ρισκάρετε σε κάτι διαφορετικό ή «ξένο» προς εσάς, όμως, δοκιμάστε το γιατί μπορεί να στερήσετε από τον εαυτό σας μια όμορφη εμπειρία.

ΛΕΩΝ

Ο κίνδυνος ανεπανόρθωτης έκθεσής σας ή δημιουργίας αντιπαθειών είναι μεγάλος την Παρασκευή, γι’ αυτό να είστε επιφυλακτικοί και αρκετά προσεκτικοί στα λόγια και τις κινήσεις σας, είτε στη δουλειά σας είτε στο περιβάλλον που κινείστε. Το σαββατοκύριακο φυσά ένας άλλος αέρας. Θα ανακτήσετε την αυτοπεποίθησή σας κι ενδεχομένως ερωτικά να ρισκάρετε και να βγείτε κερδισμένοι, αν όμως ποντάρετε στην έκπληξη. Στη σχέση σας ωστόσο, μια προκλητική συμπεριφορά του ανθρώπου σας θα σας εκνευρίσει. Επαγγελματικά, είστε ανοιχτοί σε μια πρόταση συνεργασίας, που μπορεί να σας λύσει τα χέρια.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Ο θυμός σας θα ξεχειλίσει κι ενδεχομένως να σας σπρώξει σε πράξεις ή αποφάσεις που δε συνηθίζετε. Όμως δεν μπορείτε να κάνετε αλλιώς γιατί μόνο, έτσι θα ξεκαθαρίσετε οριστικά μια κατάσταση που αφορά είτε σε πρόσωπο που συνδέεστε ερωτικά είτε σε φίλο ή φίλη σας. Ίσως γίνετε δυσάρεστοι ή προκαλέσετε ρήξη, αλλά εκείνη τη στιγμή λίγο θα σας νοιάζει. Το θέμα όμως είναι να μη φτάνατε σε αυτό το σημείο. Επαγγελματικά, δεν είστε έτοιμοι για ρίσκα και ανατροπές, προς το παρόν λοιπόν θα κάτσετε στα αβγά σας.

ΖΥΓΟΣ

Η άνεση κι η ψυχραιμία θα σας εγκαταλείψουν την Παρασκευή, αφού θα βγάλετε ένα διαφορετικό πρόσωπο, πιο παθιασμένο, πιο έντονο, πιο απόλυτο. Ενδεχομένως να διεκδικήσετε την αποκλειστικότητα ενός προσώπου, με το οποίο θα συνειδητοποιήσετε ότι είστε ερωτευμένοι και δεν μπορείτε πλέον να το παίζετε χαλαροί. Επίσης, ίσως ξεφορτωθείτε ένα άλλο γιατί σας έχει παιδέψει αρκετά και θα αναζητήσετε κάτι καινούργιο που θα σας αναζωογονήσει. Επαγγελματικά, θέλετε να πειραματιστείτε σε καινούργια πράγματα, είτε στην υπάρχουσα δουλειά σας είτε σε μια νέα, πάντα σύμφωνα με τις ικανότητές σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Είναι πολύ πιθανό να κάνετε την δυσάρεστη έκπληξη σε ένα πρόσωπο, που μάλλον σας υποτίμησε και δεν πήρε στα σοβαρά το τελεσίγραφό σας και να το στείλετε στο… καλό και χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις. Ας πρόσεχε! Εσείς δε φέρετε καμία ευθύνη κι είχατε από την αρχή δείξει το ποιόν σας, οπότε μη σκάτε. Επαγγελματικά, είστε άνθρωποι της δράσης και το ρίσκο το παίρνετε, αφού όμως πριν έχετε υπολογίσει τα πάντα. Τώρα έχετε εύνοια, οπότε σας παίρνει να ξανοιχτείτε λίγο περισσότερο ή να δοκιμάσετε κάτι καινούργιο.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Να προσέξετε αρκετά σε ποιον θα εμπιστευτείτε ένα μυστικό σας που αφορά στη δουλειά ή μελλοντικά σχέδιά σας. Επίσης, καλό θα ήταν να φυλάξετε τα νώτα σας και να ερευνήσετε πού θα βάλετε την υπογραφή σας γιατί μπορεί να αποδεχτείτε όρους και δεσμεύσεις που θα είναι δυσβάστακτα ή θα έχετε χασούρα. Ερωτικά, η έντονη έλξη ενός προσώπου μπορεί να μετατραπεί σε μεγάλο κόλλημα και εκεί που πιστεύατε ότι ελέγχετε την κατάσταση, τελικά να σας πάρει φαλάγγι και να μην μπορείτε να βάλετε φρένο.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Θα είστε απόλυτοι, σκληροί κι αμετακίνητοι στις αποφάσεις σας, όμως είχατε κάνει αρκετή υπομονή, δώσατε ευκαιρίες ή αφήσατε τα περιθώρια σε ένα πρόσωπο να αλλάξει μυαλά αλλά βλέπετε ότι δεν πτοήθηκε. Από την άλλη, μπορεί το πάθος να σας συνεπάρει και να ζήσετε στιγμές που ούτε καν είχαν περάσει από το μυαλό σας. Επαγγελματικά, κάποιες καταστάσεις ή ενέργειες θα σας δημιουργήσουν διάφορες υποψίες κι ίσως αρχίσετε να ψάχνετε τι γίνεται. Δεν αποκλείεται όμως να κάνετε και μια μικρή έρευνα για άλλες προοπτικές.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Δικαίως θα σας μπουν ψύλλοι στα αφτιά για το τι πραγματικά παίζεται στον εργασιακό σας χώρο κι ενδεχομένως να ανακαλύψετε διάφορα, που δε θα σας αρέσουν, που λέγονται ή γίνονται πίσω από την πλάτη σας. Στην αρχή μπορεί να αναστατωθείτε, μετά όμως που θα το ξανασκεφτείτε, θα έχετε μια αντιμετώπιση του τύπου «ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει και σύντομα». Ερωτικά, για σας σημασία έχει το τώρα και πώς νιώθετε, ούτε το πριν, ούτε το μετά, ούτε μπορείτε και να υποσχεθείτε ότι τα συναισθήματά σας δε θα αλλάξουν κι αυτό το ξεκαθαρίζετε από την αρχή.

ΙΧΘΥΣ

Στα ερωτικά σας θα έρθετε αντιμέτωποι με μια σκληρή αλήθεια, που όμως θα σας βγάλει από την πλάνη σας και δε θα ζείτε στο παραμύθι σας. Επίσης, ίσως στριμωχτείτε να απαντήσετε ξεκάθαρα για το αν θέλετε ή όχι ένα πρόσωπο και να σταματήσετε τις ασάφειες. Επειδή συναισθηματικά θα φορτωθείτε, ενδεχομένως να κλειστείτε μέσα το σαββατοκύριακο για να ξαναβρείτε την ηρεμία σας και να ασχοληθείτε περισσότερο με τον εαυτό σας είτε σε εσωτερικό επίπεδο είτε προσφέροντάς του τον ύπνο και την ξεκούραση που χρειάζεται.

