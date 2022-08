Κοινωνία

Ζωγράφου: ένοπλη ληστεία σε ίντερνετ καφέ

Τον τρόμο έσπειραν ληστές στην περιοχή του Ζωγράφου, όταν "μπούκαραν" με όπλα μέσα σε ίντερνετ καφέ και απέσπασαν χρηματικό ποσό.

Πανικός προκλήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου από ένοπλη ληστεία που σημειώθηκε στην περιοχή του Ζωγράφου, σε ίντερνετ καφέ.

Πιο συγκεκριμένα, εφιαλτικές στιγμές βίωσαν οι υπάλληλοι του ίντερνετ καφέ, όταν δύο άτομα υπό την απειλή όπλου, εισέβαλαν στο κατάστημα στην οδό Άλεκου Παναγούλη και απέσπασαν άγνωστο χρηματικό ποσό.

Στη συνέχεια, οι δράστες διέφυγαν με άγνωστο μέχρι στιγμής μέσο από το σημείο με τις Αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους.

