Σινσινάτι - Τσιτσιπάς: στον ημιτελικό με αντίπαλο τον Μεντβέντεφ

Έτοιμος να αναμετρηθεί ακόμη μία φορά με το Νο1 της Παγκόσμιας κατάταξης, Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Για τρίτη διαδοχική φορά, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, θα φωνάξει «παρών» στα ημιτελικά του Cincinnati Masters. Ο Έλληνας τενίστας κατάφερε να επικρατήσει με 7-6(5), 5-7, 6-3 του Τζον Ίσνερ και σήμερα (20/8) θα βρει στον δρόμο του προς τον τελικό τον Νο1 τενίστα του κόσμου Ντανίλ Μεντβέντεφ. Πέρυσι, είχε ηττηθεί από τον Αλεξάντερ Ζβέρερ στους «4» του ίδιου Μάστερς. Ο 27χρονος Ρώσος ξεπέρασε με straight sets το εμπόδιο του Τέιλορ Φριτς με 7-6(1), 6-3.

Το έργο του Τσιτσιπά ήταν δύσκολο απέναντι στον... Μάστερ των σερβίς Τζον Ίσνερ. Ο 37χρονος Αμερικανός είχε 18 άσους, αλλά ο "Tsitsifast" αξιοποίησε το μοναδικό break point του στον αγώνα για φτάσει σε μία αγχωτική νίκη στα τρία σετ, μετά από δύο ώρες και 23 λεπτά αγώνα. Πάντως, ο Τσιτσιπάς πήρε δίκαια την πρόκριση, αφού περιορίστηκε στα εννέα αβίαστα λάθη, έβγαλε 41 winners, εκ των οποίων οι επτά ήταν άσοι, ενώ είχε 72/96 κερδισμένους πόντους πίσω από το σερβίς του.

Στο Western & Southern Open, θα διεκδικήσει την 46η νίκη του στον 8ο ημιτελικό του μέσα στο 2022 ο Έλληνας τενίστας απέναντι στον πανίσχυρο βέβαια Μεντβέντεφ. Οι δυο τους, έχουν τεθεί αντιμέτωποι εννέα φορές στο Tour, με τον Ρώσο να μετράει επτά νίκες και τον Τσιτσιπά δύο. Η τελευταία φορά που βρέθηκαν αντίπαλοι ήταν στη Μελβούρνη, και τότε στον ημιτελικό.

Κάμερον Νόρι και Μπόρνα Τσόριτς πήραν τα δύο τελευταία εισιτήρια για τα ημιτελικά της διοργάνωσης αφήνοντας εκτός διεκδίκησης τίτλου τους Κάρλος Αλκαράθ και Φίλιξ Οζέρ-Αλισίμ. Ο 26χρονος Νόρι, Νο11 της παγκόσμιας κατάταξης, κατάφερε να περιορίσει την αντεπίθεση του Κάρλος Αλκαράθ και με 7-6(4), 6-7(4), 6-4 επί του χαρισματικού Ισπανού, συνέχισε την εξαιρετική σεζόν που διανύει, ενώ ο Κροάτης Τσόριτς απέκλεισε με 6-4, 6-4 τον Καναδό Οζέρ-Αλισίμ.

Στα ημιτελικά και στο διπλό ο Τσιτσιπάς

Στα 3/3 διεύρυνε το σερί του με τον Χόλγκερ Ρούνε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, αφού οι δυο τους απέκλεισαν τους Νο.4 του ταμπλό, Μαρσέλο Αρέβαλο και Ζαν-Ζουλιέν Ροζιέρ στο σούπερ τάι μπρέικ και προκρίθηκαν στα ημιτελικά του διπλού στο Cincinnati Masters.

Ο Έλληνας τενίστας μαζί με τον Ρούνε πήραν το πρώτο σετ με 7-5, οι Αρέβαλο και Ροζιέρ έκαναν μπρέικ και πήραν το δεύτερο σετ με 6-4 games, ενώ στο σούπερ τάι μπρέικ, οι Τσιτσιπάς και Ρούνε έκαναν το 10-7 για να προκριθούν μετά από 1,5 ώρα αγώνα.

