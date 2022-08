Κοινωνία

Ξεψύχησε ο πατέρας που έπεσε από μπαλκόνι, μετά από καβγά με τον γιό του

Ο άνδρας έπεσε απο μπαλκόνι, αφού τσακώθηκε με το παιδί του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου όμως δυστυχώς υπέξυψε στα τραύματα του.

Τραγική κατάληξη είχε ο καβγάς πατέρα και γιου το βράδυ της Παρασκευής σε περιοχή της Σητείας, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, λίγο μετά της 8 το βράδυ, ένας άνδρας 79 ετών έπεσε στο κενό, από τον πρώτο όροφο πολυκατοικίας και έχασε τη ζωή του.

Λίγο νωρίτερα, είχε καυγαδίσει άγρια με τον γιο του στο σπίτι όπως αναφέρουν οι πληροφορίες και μετά από αυτό ο ηλικιωμένος πήρε την απόφαση να πηδήξει από το μπαλκόνι.

Ο 79χρονος, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Σητείας βαριά τραυματισμένος όπου κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Πηγή: ekriti.gr

