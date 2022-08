Οικονομία

Τον έπεισαν να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα και του “έφαγαν” τις οικονομίες του

Πως οι επιτήδειοι κατάφεραν να εξαπατήσουν το θιύμα τους. Πόσο χρήματα του άρπαξαν.

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αγρινίου σχηματίσθηκε δικογραφία για απάτη σε βάρος άγνωστων δραστών.

Προσποιούμενοι υπευθύνους εταιρείας κρυπτονομισμάτων, επικοινώνησαν τηλεφωνικά με 48χρονο άνδρα και με το πρόσχημα της κερδοφόρας επένδυσης σε κρυπτονομίσματα, απέκτησαν πρόσβαση στον τραπεζικό του λογαριασμό.

Αρχικά επικοινώνησαν μαζί του τηλεφωνικά και ακολούθως αξιοποίησαν γνωστή εφαρμογή απευθείας μηνυμάτων για smartphones ώστε να επιτύχουν τον σκοπό τους.

Με τον τρόπο αυτό κατάφεραν να του αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 8.200 ευρώ.

