Ενισχυμένη Εποπτεία – ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης παραμένει εκπρόσωπος της χρεοκοπίας

Σφοδρή επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπολύει η Κουμουνδούρου, χαρακτηρίζοντας τον μεταξύ άλλων, αδίστακτο και χυδαίο.

Σε απάντηση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Νάσου Ηλιόπουλου, στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για την έξοδο της Ελλάδας από το καθεστώς Ενισχυμένης Ευρωπαϊκής Εποπτείας, αναφέρονται τα εξής:

«Ο κ. Μητσοτάκης, που εδώ και 15 μέρες κρύβεται για να μην απαντήσει για τις υποκλοπές που οργάνωσε η κυβέρνησή του, σήμερα πανηγυρίζει για κάτι που είχε αποφασιστεί ένα χρόνο πριν την εκλογή του.

Ο πιο αδίστακτος και χυδαίος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης, αυτός που θα μείνει στην ιστορία για το πλιάτσικο στο δημόσιο χρήμα και την κακοποίηση του κράτους δικαίου απηύθυνε σήμερα μια προεκλογική ομιλία με ξαναζεσταμένα ψέματα.

Ο κ. Μητσοτάκης εκπροσωπεί τις δυνάμεις που χρεωκόπησαν τη χώρα, που σε ολόκληρη την περίοδο 2015-19 υποστήριζαν το ΔΝΤ, τον Σόιμπλε και τους πιο ακραίους των δανειστών που επιθυμούσαν την παραδειγματική τιμωρία του ελληνικού λαού. Στήριζε αυτούς που διαρκώς ζητούσαν νέα μέτρα χωρίς ποτέ να παραδεχτούν τις αποτυχίες τους. Μέχρι τέλους ζητούσε "πιστοληπτική γραμμή στήριξης". Δηλαδή νέο μνημόνιο. Με μία φράση ήταν και παραμένει εκπρόσωπος της χρεοκοπίας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε το 2019 να παραδώσει μια χώρα με 37 δις στα δημόσια ταμεία, με ρυθμισμένο το χρέος, με 12 συνεχόμενα τρίμηνα ανάπτυξης, με μειωμένη κατά 10% την ανεργία, ουσιαστική αύξηση του κατώτατου μισθού, επαναφορά κανόνων στην αγορά εργασίας και πραγματική στήριξη του ΕΣΥ και του κοινωνικού κράτους.

Στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη που τρώει από τα έτοιμα, η φτώχεια αυξάνεται ξανά, καταγράφουμε διαρκώς αρνητικά ρεκόρ στην ακρίβεια και για την τεράστια πλειοψηφία των πολιτών ο μήνας δεν βγαίνει.

Ο εφιάλτης Μητσοτάκη σύντομα θα κλείσει και οι πολίτες θα ανοίξουν μια νέα σελίδα δημοκρατικής και κοινωνικής αναγέννησης. Η ιστορία θα φερθεί δίκαια στον Μητσοτάκη και το όνομά του θα γραφτεί πολύ ψηλά στη λίστα αυτών που για το δικό τους και μόνο συμφέρον δεν δίστασαν να βλάψουν τη χώρα».

